El estrecho de Ormuz se reabrirá y Estados Unidos levantará las sanciones a Irán en virtud de un acuerdo de 14 puntos que busca poner fin a la guerra con Irán

Se espera que Estados Unidos levante las sanciones a Irán y descongelara fondos y activos vinculados al régimen del país, según un memorando de entendimiento de 14 puntos proporcionado a NBC News por un alto funcionario estadounidense.

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El acuerdo interino declara la intención de lograr una “cesación inmediata y permanente de las operaciones militares” en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, desatando el caos en todo Medio Oriente y sacudiendo la economía mundial.

Ambas partes se comprometerán a continuar las conversaciones hacia un “acuerdo final” más sustancial dentro de 60 días, “prorrogable con consentimiento mutuo”.

El Memorando de Entendimiento estipula que el Estrecho de Ormuz debería reabrirse, con Irán accediendo a permitir “el paso seguro de buques comerciales sin cargo durante 60 días solamente”, seguido de negociaciones con Omán para “definir la futura administración” de la vital ruta comercial, a través de la cual pasó alrededor del 20% del petróleo mundial antes de la guerra.

Según el acuerdo, Estados Unidos “pondrá fin a todo tipo de sanciones”, “pondrá a disposición total para su uso los fondos y activos congelados o restringidos” y comenzará a eliminar su bloqueo naval de los puertos de Irán.

Irán “reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares”, con un mecanismo que será “mutuamente acordado” en relación con su arsenal de “material enriquecido”.

El alto funcionario estadounidense dijo que el compromiso de Irán con la destrucción de su arsenal enriquecido es “una victoria muy, muy importante para los Estados Unidos de América”, y añadió que el alivio de las sanciones estará vinculado al acuerdo nuclear y “en la medida” en que Irán cumpla con sus obligaciones.

Un punto del memorando que podría generar críticas es el compromiso de Estados Unidos de trabajar con socios regionales para desarrollar un plan para que se distribuyan al menos 300 mil millones de dólares a Irán para la “reconstrucción y el desarrollo económico”. El borrador del memorando señala que el mecanismo para la distribución de estos fondos se elaborará durante el período de negociación de 60 días.

El alto funcionario estadounidense restó importancia a este punto y señaló que Estados Unidos no está obligado a contribuir al fondo.

“Lo que dice es que si llegamos a un acuerdo final y si los iraníes se portan bien, permitiremos el alivio de las sanciones que permitiría, por ejemplo, a los emiratíes construir una planta de energía en Irán. Eso es todo lo que dice”, dijo el alto funcionario. “Si hacen lo que tienen que hacer, permitiremos la inversión en la reconstrucción de su país”.

Un segundo alto funcionario estadounidense dijo que el acuerdo es el mismo texto acordado el domingo, y agregó que Irán había solicitado que no se hiciera público hasta ahora. “Creo que obviamente fue desafortunado, no pudimos apagarlo de inmediato”, dijeron.

Agregaron: “Si no podemos llegar a un gran acuerdo, el presidente Trump tiene muy claro que tiene muchas herramientas a su disposición y no tendrá miedo de usarlas”.

En abril se acordó un alto el fuego para permitir negociaciones, aunque desde entonces ambas partes han continuado con algunos ataques.

Los líderes mundiales que asistieron a la cumbre del G7 en la ciudad turística francesa de Evian-les-Bains dieron su apoyo al acuerdo el miércoles temprano.

01:02 Trump dice que Estados Unidos podría bombardear Irán nuevamente si Irán no cumple el acuerdo 00:0000:00

En una declaración emitida durante la noche, calificaron el acuerdo como una “oportunidad histórica para evitar que Irán adquiera cualquier arma nuclear y aborde las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas”. Agregaron que estaban “dispuestos a contribuir a su implementación”.

Aunque los líderes del G7 le dieron su respaldo, Trump todavía tiene que vender el acuerdo a algunos miembros de su propio Partido Republicano, quienes probablemente se mostrarán escépticos sobre las medidas para frenar las ambiciones nucleares de Irán.

Los funcionarios de la administración Trump han dicho durante meses que el objetivo principal de la guerra es evitar que Irán obtenga armas nucleares, y han sostenido que la cuestión será central para cualquier acuerdo, ocho años después de la decisión de Trump durante su primer mandato de retirarse de un acuerdo previo alcanzado durante el gobierno del expresidente Barack Obama, conocido como el JCPOA.

En ese acuerdo, Irán accedió a limitar su programa nuclear, con controles de cumplimiento por parte de inspectores de la ONU, a cambio de un “levantamiento integral” de las sanciones y el descongelamiento de activos.

“Su trato fue realmente peligroso; lo que hizo fue darles todo, incluido mucho dinero”, dijo Trump el miércoles. Más tarde añadió que su propio acuerdo liberaría fondos iraníes congelados “sólo si están haciendo las cosas bien”.

Irán siempre ha insistido en que no quiere desarrollar armas nucleares, aunque funcionarios estadounidenses dicen que ha enriquecido uranio casi hasta el grado de armas, mucho más allá de lo necesario para usos civiles, y tiene un historial de incumplimiento con la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Una de las partes más delicadas del acuerdo exige el fin inmediato de todos los combates, incluso en el Líbano, donde múltiples esfuerzos de alto el fuego no han logrado poner fin a los ataques entre Israel y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Teherán.

“La paz en el Líbano es algo en lo que tendremos que trabajar un poco”, dijo Trump el miércoles.

Israel no es parte directa del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. “Hemos tenido un contacto muy, muy constante con los israelíes”, dijo el segundo funcionario estadounidense. “Ellos siguen siendo escépticos, como nosotros seguimos siendo escépticos, y obviamente se están preparando para lo que sucederá en caso de que Irán no haga las concesiones en el acuerdo final”.

Agregaron: “Fuimos muy claros con Irán en que este no será un alto el fuego unilateral; ya sabes, tienen que ponerle un collar a su perro en Hezbolá y tienen que contenerlos. Y si Hezbolá atacara a Israel, Israel tendrá plena capacidad para atacar en respuesta”.

Irán ha dicho que, según el acuerdo, Israel debe retirar sus fuerzas del sur del Líbano, donde casi 4.000 personas, incluidos cientos de civiles, han muerto y más de 1 millón de personas han sido desplazadas desde que comenzaron los combates el 2 de marzo.

Israel ha sostenido que seguirá defendiéndose y ocupando vastas zonas del Líbano, y algunos ataques continuaron esta semana a pesar del acuerdo.

Se establecerá un mecanismo ejecutivo para monitorear la implementación exitosa del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que será respaldado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU, según el texto del MOU.