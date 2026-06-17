Compitiendo por el origen de la vida

Contexto: El artículo analiza la teoría de la generación espontánea y la disputa científica que surgió en el siglo XIX en torno a este tema. Se enfoca en la narrativa de cómo el científico francés Louis Pasteur refutó la idea de que los microorganismos podían surgir espontáneamente en líquidos esterilizados, lo que finalmente se convirtió en un hito en la historia de la ciencia.

Por eso no solo los piojos, chinches, pulgas y gusanos, entran en existencia como huéspedes y vecinos de nuestra miseria, y nacen de nuestras partes más internas y de nuestros excrementos, sino que, si una camisa sucia se coloca en la abertura de un recipiente que contiene granos de trigo, entonces en pocos días el fermento, que ha sido absorbido del paño y transformado por el olor del trigo, convierte al trigo mismo, cubierto con su propia cáscara, en ratones.

El fragmento anterior es de Ortus Medicinae, una obra escrita en la primera mitad del siglo XVII por el alquimista y médico Jan Baptist van Helmont (1580–1644). En este llamado ‘receta para ratones’ presentó uno de los muchos argumentos a favor del vitalismo, la teoría de que los organismos vivos pueden surgir espontáneamente a partir de materia no viva. Los defensores del vitalismo creían que la vida estaba organizada intencionalmente y que no podía entenderse únicamente como resultado de procesos mecánicos. Más bien, la vida estaba gobernada por una cierta fuerza vital innata, vis vitalis, que distinguía lo vivo de lo muerto.

Para resolver la cuestión de la generación espontánea y zanjar los acalorados debates que la rodeaban tanto dentro como fuera de los círculos científicos, la Academia de Ciencias de Francia organizó un concurso en 1859 que ofrecía una medalla de oro por un valor de 2,500 francos (equivalente a casi cien mil euros hoy en día) a un científico que ‘a través de experimentos rigurosamente conducidos arrojara nueva luz sobre el tema de la llamada generación espontánea.’ La pregunta sobre el origen de la vida debía resolverse y un ganador ser seleccionado por una comisión de científicos prominentes y respetados de una variedad de disciplinas relacionadas.