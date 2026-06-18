Capítulo más oscuro: Registrar violaciones infantiles en 2025, con fuerzas nacionales liderando el camino.

Los hallazgos se presentan en el informe anual de la ONU sobre Niños y Conflictos Armados (CAAC), que documenta seis violaciones principales: matanza y mutilación, reclutamiento y uso, secuestro, violación y otras formas de violencia sexual, ataques a escuelas y hospitales, y negación de acceso humanitario.

El informe verificó 38,558 violaciones graves cometidas en 2025 que afectaron a 24,174 niños, muchos de los cuales sufrieron múltiples violaciones. Un tercio de las víctimas eran niñas.

Esto marca la mayor cantidad de niños afectados desde que la ONU estableció el mandato del CAAC hace 30 años.

Por primera vez, las fuerzas gubernamentales fueron los principales perpetradores de violaciones graves contra niños, especialmente matanzas y mutilaciones, ataques a escuelas y hospitales, y negación de acceso humanitario.

Este cambio preocupante ocurrió en medio de hostilidades, el aumento del uso de armas explosivas en áreas densamente pobladas y la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) en los procesos de apuntar.

“2025 fue sin duda uno de los capítulos más oscuros para la protección de los niños desde que comenzó el monitoreo”, dijo Vanessa Frazier, la Representante Especial del Secretario General de la ONU para Niños y Conflictos Armados.

“Cuando los Estados, a quienes recae la obligación de proteger a los niños, en lugar de contribuir a su sufrimiento, señala la profunda erosión del respeto por el derecho internacional”.

Contexto: El informe de la ONU destaca un aumento alarmante en las violaciones graves contra niños en 2025, particularmente perpetradas por fuerzas gubernamentales.

Fact Check: La representante de la ONU destaca la gravedad de la situación y la importancia de proteger a los niños en medio de los conflictos armados.

El informe destaca que las situaciones con los niveles más altos de violaciones fueron el Territorio Palestino Ocupado e Israel, la República Democrática del Congo, Nigeria, Myanmar y Somalia. Donde fue posible, las violaciones se atribuyeron a partes beligerantes que se detallan en anexos al informe.

Las matanzas y mutilaciones siguieron siendo las violaciones más verificadas, con 6,266 niños asesinados y otros 7,958 mutilados en 2025. Además, estas violaciones alcanzaron “niveles alarmantes, con un aumento del 34 por ciento y del 10 por ciento respectivamente”, señaló el informe.

“En muchos contextos, las estrategias militares ignoraron los principios de distinción y proporcionalidad, las protecciones especiales brindadas a los niños y la obligación de tomar todas las precauciones posibles, colocando a los niños en peligro previsible y evitable”, dijo el informe.

Contexto: Las violaciones graves, como matanzas y mutilaciones, aumentaron significativamente en 2025, con una preocupante tendencia en varios países afectados por conflictos armados.

Fact Check: El informe destaca la gravedad de las violaciones cometidas en medio de conflictos armados, incluyendo el reclutamiento y uso de niños, junto con el aumento de casos de violencia sexual.

(Imagen: Niño palestino Mohammad Hassan sentado en una cama de hospital en Gaza después de que su pierna izquierda fuera amputada por un ataque).

Incidentes de negación de acceso humanitario ascendieron a 8,322, mientras que 6,607 niños fueron reclutados y utilizados en hostilidades. Otros 5,129 niños fueron secuestrados, a menudo para reclutamiento, uso o violencia sexual.

Mientras tanto, la violación y otras formas de violencia sexual continuaron sin disminuir, con un aumento de casos verificados de violaciones en grupo utilizadas como táctica de guerra.

Los niños también siguieron siendo vulnerables a minas terrestres y restos explosivos de guerra, que siguen matando y mutilando incluso después de que los conflictos han terminado, con consecuencias de por vida para los sobrevivientes, incluyendo discapacidades, trauma y barreras para la educación y la reintegración.

Contexto: El informe destaca múltiples violaciones contra niños, incluyendo el reclutamiento, uso, secuestro y violencia sexual, junto con problemas continuos como minas terrestres y armas explosivas.

Fact Check: Las estadísticas muestran un aumento en la violencia contra niños, incluyendo casos preocupantes de violaciones colectivas y reclutamiento en conflictos armados.

(Artículo relacionado h2: ‘Auge’ en matanzas y mutilaciones)

El año pasado, 1,667 niños fueron detenidos por su asociación real o presunta con partes beligerantes. La Sra. Frazier enfatizó que estos niños deben ser tratados como víctimas y que la detención debe ser una medida de último recurso, al tiempo que subrayó que los programas de reintegración son esenciales para la paz.

“La reintegración es donde se reconstruye el futuro de un niño, y nuestro futuro como humanidad”, dijo, instando a la comunidad internacional a aumentar su apoyo político y financiero para los niños liberados de fuerzas armadas y grupos armados, incluidos aquellos con discapacidades.

Además, instó a todas las partes a permitir de inmediato asistencia humanitaria segura, rápida e ininterrumpida.

El mandato del CAAC cumple 30 años este año y, aunque la situación de los niños empeoró drásticamente en algunas áreas el año pasado, se produjeron avances importantes.

Por ejemplo, 13,112 niños anteriormente asociados con fuerzas armadas o grupos armados recibieron protección o apoyo de reintegración, mientras que se tomaron alrededor de 40 compromisos por partes en conflicto, incluidos protocolos de entrega, iniciativas de desarrollo de capacidades, compromisos unilaterales y diálogos bilaterales, en lugares como Somalia, Ucrania y Colombia.

Resaltando el aniversario, la Sra. Frazier enfatizó que “las palabras no son suficientes; se necesitan acciones duraderas y resueltas”, ya que “proteger a los niños no es una aspiración, es una obligación”.