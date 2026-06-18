Olivia Wilde habla sobre el momento exacto en que supo que su relación con Jason Sudeikis había terminado

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Olivia Wilde reveló que un comentario sorprendente de Jason Sudeikis durante un viaje a casa la noche de su cumpleaños cristalizó lo que la ex pareja había estado luchando por admitir: su relación había terminado.

La estrella de “Don’t Worry Darling” ofreció un raro vistazo a las luchas privadas detrás de su separación de Sudeikis, revelando el desgarrador intercambio que finalmente confirmó lo que la pareja se había mostrado reacia a admitir. Wilde dijo que la ruptura finalmente influyó en su proceso creativo, ayudando a dar forma a los temas de relación en el centro de su nueva película, “The Invite”.

“No me sorprende que haya terminado haciendo una película sobre las relaciones y la complejidad de determinar si una relación ha terminado porque no es un proceso de la noche a la mañana”, dijo durante una aparición en “Call Her Daddy”. “Es muy difícil”.

Wilde recordó una conversación del 10 de marzo de 2020, después de que ella y Sudeikis estuvieran experimentando un “viaje muy lleno de baches” en su relación.

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“Y íbamos conduciendo a casa después de mi fiesta de cumpleaños, que habían tenido mis amigos. Y dije: ‘¿Me trajiste un regalo de cumpleaños?’ Y él dijo: ‘¿Qué te regalaría, Olivia? No te conozco'”, reveló Wilde. “Y no se equivocó. Ya no nos conocíamos”.

Wilde dijo que el intercambio los obligó a afrontar lo desconectados que se habían vuelto en su relación.

“Y esto es lo que me hizo querer hacer [‘The Invite’] porque, o una de las cosas, porque puedes llegar a un lugar en una relación en el que dejas de involucrarte en el conocimiento mutuo y en la curiosidad por el otro”, explicó. “Y te encuentras en un lugar en el que piensas: ‘Ni siquiera te conozco’. Y ese fue un punto en el que nos dimos cuenta de que todo había terminado y que era jodidamente difícil. Y eso nos llevó al punto de decir: ‘Está bien, esto está hecho’. Vamos a terminar con esto.’ Y luego, literalmente, dos días después, llegó el confinamiento por COVID”.

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Wilde y Sudeikis se conocieron en una fiesta posterior de “Saturday Night Live” en 2011 y se comprometieron en 2013. Nunca se casaron, pero pasaron casi una década juntos y tuvieron dos hijos, Otis y Daisy. Aunque el romance terminó, Wilde enfatizó que su compromiso compartido con la paternidad nunca desapareció.

“Una vez que compartes la custodia con alguien, cambia la forma en que piensas sobre la paternidad”, dijo Wilde, calificando a Sudeikis como un “co-padre muy capaz”. La actriz dijo que compartir las responsabilidades de crianza permite que ambos padres estén completamente presentes con sus hijos cuando es su tiempo juntos.

“Me siento como un superhéroe, no por mis habilidades, sino por el cambio entre identidades. Porque mi versión de ir a la cabina telefónica y ponerse el traje es como ir a trabajar y estar cien por ciento incondicional disponible para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero todos en mi vida saben que cuando estoy con mis hijos, es todo lo contrario”.

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“Y a veces eso es un desafío. Hay que encontrar el equilibrio. Pero en realidad creo que este tipo de reparto de responsabilidades puede permitir una crianza realmente increíble. Porque siempre somos lo mejor que podemos con nuestros hijos. Ellos obtienen lo mejor de nosotros”.

Para Wilde, los beneficios de ese enfoque van más allá de la programación y la logística.

“Realmente quiero decirle a la gente que puedes ser un padre increíble incluso si no estás con ellos el cien por ciento del tiempo y los compartes con el otro padre. Eso no significa que no serás tan buen padre. Incluso podrías ser un mejor padre”.

A pesar de encontrar estabilidad como padres compartidos, Wilde dijo que un incidente posterior a la separación sigue siendo una de las experiencias más difíciles que ha soportado: recibir documentos de custodia mientras presentaba en el escenario de CinemaCon en 2022.

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Wilde señaló que CinemaCon es una de las reuniones de la industria más importantes de Hollywood, que reúne a ejecutivos de estudios, propietarios de salas de cine y miembros de la prensa. La presentación de alto riesgo la dejó sintiéndose particularmente vulnerable cuando el incidente se desarrolló frente a la multitud.

“Una de las cosas más jodidas por las que pasé entre tantas fue que me entregaron papeles en el escenario. Y solo diré que ahora, con suficiente espacio detrás, la parte de la que puedo reírme es que obviamente fue increíblemente traumatizante. Hay tantos elementos en eso. Pero lo superé porque, extrañamente, como mujeres, nos enseñan a superar las experiencias más locas, y yo estaba como, ‘Simplemente termina tu discurso’. Lo superé, fui detrás del escenario, completamente como disuelto en un charco”.

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Más tarde se enteró de que las imágenes del incidente aparecieron en línea a pesar de que no se permitían teléfonos en el evento. Al reflexionar sobre la controversia años después, Wilde dijo que la estrella de “Ted Lasso” le dijo que no sabía que ella sería atendida públicamente.

“Jason me ha dicho que no lo sabía. Y necesito creer eso para poder continuar. Y sabes, creo que los abogados pueden estar súper jodidos y hacer cosas jodidas, y soy consciente de eso”.

Aunque calificó el incidente como “muy jodido en muchos sentidos”, Wilde dijo que cree que también fortaleció su resiliencia.

“… fue como, no puedo creer que esto me esté pasando aquí”, recordó. “Y, sin embargo, ya sabes, lo loco es que una vez que superas cosas así, sientes que puedes superar cualquier cosa”.

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