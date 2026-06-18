Pulp anuncian película dirigida por Gareth Jennings ¿Qué haces para un bis?

El esfuerzo de 90 minutos se lanzará exclusivamente en Mubi este otoño. Pulp lanzará una nueva película, Pulp: What Would You Do for an Encore?, este otoño exclusivamente a través de Mubi. La película de 90 minutos fue dirigida por Gareth Jennings y narrada por el líder Jarvis Cocker. Un comunicado de prensa describe el lanzamiento como “en el espíritu de Stop Making Sense y The Last Waltz”, explicando que traza “el extraordinario viaje de Pulp desde la oscuridad hasta ser un referente cultural”. Muestra el mayor espectáculo de arena de Pulp, parte de la gira mundial de su álbum More, con cuatro décadas de material de archivo nunca antes visto. La película incluye veinte canciones e intenta responder a la pregunta “¿Qué haces para un bis?”. Jennings, el cineasta detrás de Sing y Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, previamente dirigió los videos musicales de Pulp para el sencillo Help The Aged de 1997 y su tema A Little Soul de 1988. “Al inicio del verano de 2022, escuché un rumor sobre una posible reunión de Pulp y me emocioné mucho”, dijo Jennings en un comunicado. “Pulp, Jarvis y esas canciones realmente significan mucho para mí y la oportunidad de ver a la banda tocar juntos nuevamente fue un faro de alegría tan necesario en un momento en que las cosas para muchos de nosotros han parecido implacablemente sombrías”. El año pasado, Pulp se reunió y lanzó su primer álbum nuevo desde 2001. El LP, More, marcó el octavo lanzamiento de larga duración de la banda de pop británico. Cocker se inspiró para llevar de vuelta a la banda al estudio en parte por las muertes de su madre y del bajista de la banda Steve Mackey. “Cuando Steve falleció, es un cliché, pero te da una sacudida de realidad”, dijo Cocker a Rolling Stone. “Nos hizo darnos cuenta de que teníamos la oportunidad de ser creativos. Teníamos tiempo para crear algo, mientras pudiéramos. Si todavía estás aquí, todavía tienes la oportunidad de hacer cosas, así que este es el momento”.