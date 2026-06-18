Un hombre muere después de que un carruaje tirado por caballos se volcara cerca de un popular destino turístico de la ciudad de Nueva York

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

Un hombre de 18 años murió el miércoles después de que un carruaje tirado por caballos se sobresaltó y salió disparado por el Central Park de la ciudad de Nueva York antes de chocar con otro carruaje y volcar, según Central Park Conservancy.

Un portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) dijo a Fox News Digital que “la investigación sigue en curso”.

Romanch Mahajan, un turista de 18 años que visitaba Nueva York desde la India, sufrió heridas fatales después de caerse del carruaje durante el incidente de la tarde cerca de Cherry Hill en West 72nd Street y West Drive.

Las autoridades dijeron que un carruaje tirado por caballos que transportaba pasajeros se soltó y corrió por West Drive antes de chocar con otro carruaje y volcarse cerca de Tavern on the Green.

FAN DE ÁGUILAS, 18 AÑOS, MUERE TRAS CAÍDA DE UN POSTE DE LUZ DURANTE LA CELEBRACIÓN

PIX11 News informó anteriormente que Mahajan fue transportado a un hospital local en estado crítico luego del accidente.

“Estamos absolutamente devastados al saber que Romanch Mahajan, el visitante de 18 años herido en el incidente del carruaje de hoy, ha muerto”, dijo un portavoz de Central Park Conservancy a Fox News Digital. “En nombre de todos en Central Park Conservancy, nuestro más sentido pésame para su familia y seres queridos durante este momento inimaginable”.

Las autoridades no han dicho qué causó que el caballo se asustara.

El accidente fatal provocó un nuevo escrutinio de la industria de los carruajes tirados por caballos de la ciudad de Nueva York, y tanto el sindicato que representa a los conductores de carruajes como Central Park Conservancy pidieron cambios después del incidente.

PASAJEROS DEL PASEO DEL CARNAVAL QUEDAN COLGANDO EN EL CARRO DESPUÉS DE UN MAL FUNCIONAMIENTO EN UN EVENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA: VIDEO

Alexander Kemp de TWU Local 100, el sindicato que representa a los conductores y propietarios de carruajes tirados por caballos, dijo que la información preliminar alega que el conductor pudo haberse alejado del caballo para tomar una fotografía antes de que el animal despegara.

“Parece que el conductor estaba al menos a un brazo de distancia de su caballo para tomar una foto de sus pasajeros en el carruaje”, dijo Kemp a Fox News Digital en un comunicado anterior. “Esto es inaceptable. Se supone que un conductor no debe abandonar el vagón para tomar fotografías, nunca.”

El sindicato dijo que apoya una investigación completa sobre el incidente y pidió una mejor capacitación de los conductores, exámenes más estrictos y reglas adicionales que regulen la introducción de nuevos caballos en el negocio.

Un fatal accidente de helicóptero en Nueva York incita a un legislador republicano a pedir el fin de los vuelos turísticos populares

Central Park Conservancy, que durante mucho tiempo se ha opuesto a los carruajes tirados por caballos en el parque, dijo que la muerte de Mahajan subrayó sus preocupaciones sobre la seguridad pública.

“Esta es la tragedia que temíamos cuando pedimos por primera vez el año pasado que se prohibieran los carruajes de caballos en Central Park debido a los riesgos que representan para la seguridad y la salud públicas”, dijo el portavoz.

“Un joven vino a disfrutar de nuestro parque y perdió la vida. Ese no es un costo aceptable para una industria anticuada que opera en medio de uno de los espacios públicos más utilizados en Estados Unidos”.

CABALLO MUERE TRAS CRUZAR LA LÍNEA DE META EN SU PRIMERA CARRERA EN UN TRÁGICO INICIO DEL FIN DE SEMANA DE PREAKNESS

La organización renovó su llamado a los funcionarios de la ciudad de Nueva York para que aprobaran la Ley Ryder, que prohibiría los carruajes tirados por caballos y brindaría servicios transitorios de colocación laboral para los conductores.

“Cada día que hay carruajes de caballos en el parque es un día en que la seguridad de los neoyorquinos y de los visitantes está en peligro”, dijo el portavoz.

Según la organización, el accidente del miércoles fue el octavo incidente relacionado con caballos en Central Park y sus alrededores durante los últimos 13 meses.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

El incidente se produjo pocos días después de que un caballo de carruaje llamado Deniz colapsara y muriera cerca de West 72nd Street y West Drive mientras arrastraba a turistas por el parque.

Según los informes, otro carruaje volcó en mayo después de que un caballo se asustara y golpeara a un segundo carruaje.

Fox News Digital se comunicó con la policía de Nueva York y TWU Local 100 para obtener comentarios adicionales.