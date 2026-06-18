Ucrania refuerza sus defensas del norte ante el temor de que Bielorrusia sea arrastrada hacia la guerra.

Ucrania refuerza sus defensas del norte ante el temor de que Bielorrusia...

Las incursiones de drones espías rusos en Ucrania desde el espacio aéreo bielorruso han aumentado considerablemente desde el comienzo del año, mientras que altos funcionarios en Kiev expresan una creciente preocupación por la participación de Bielorrusia en la guerra.

Ucrania ha intensificado su fortificación en la frontera norte, incluyendo fosos antitanque, obstáculos de concreto “dientes de dragón” para bloquear vehículos blindados y nuevas áreas de alambre de púas. Las tropas en la frontera reportan un aumento del 20% en los drones de inteligencia rusos desde enero.

El aumento de avistamientos de drones coincide con informes de que Rusia ha construido cinco nuevas bases de drones cerca de su frontera compartida con Bielorrusia como parte de sus esfuerzos para utilizar el espacio aéreo de Minsk para atacar a Ucrania.

Los funcionarios ucranianos, incluido el presidente, Volodymyr Zelenskyy, han hablado de una “actividad inusual” en la frontera de Bielorrusia, ante la preocupación de que Moscú esté tratando de involucrar aún más a su aliado en el conflicto, y advertencias que han sido entregadas a Minsk.

Las afirmaciones surgieron cuando Rusia y Bielorrusia acusaron a Ucrania el miércoles de llevar a cabo un mortal ataque con drones a un autobús que transportaba a niños bielorrusos mientras visitaban la región rusa de Briansk, una acusación que el ejército ucraniano dijo que era “falsa.”

Según informes de mayo, Bielorrusia también ha estado ampliando la infraestructura que podría apoyar las operaciones rusas, incluidas rutas logísticas y campos de entrenamiento, así como infraestructura de comunicaciones y vigilancia en apoyo de los ataques con drones rusos en Ucrania, que utilizan las áreas fronterizas bielorrusas como corredor aéreo para los ataques.

Los funcionarios señalan que no hay evidencia de que las fuerzas rusas, o la milicia bielorrusa, se estén reuniendo en grandes formaciones en las zonas fronterizas para repetir el uso del territorio bielorruso para invadir Ucrania, como ocurrió durante la invasión a gran escala en febrero de 2022.

En cambio, lo que preocupa a los funcionarios ucranianos y europeos es que Moscú intenta integrar cada vez más a Minsk en sus esfuerzos de guerra, incluyendo ejercicios nucleares conjuntos a principios de este año.

Entre los que han expresado su preocupación por las intenciones de Bielorrusia se encuentra el exministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, quien también ha servido en el consejo de defensa y seguridad nacional de Ucrania.

En una reciente entrevista televisiva, Kuleba dijo que las “acciones del presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, hoy son diferentes de las de 2022”, cuando permitió que su territorio fuera utilizado por Rusia para la invasión.

“No estoy diciendo que mañana comenzará un ataque”, dijo Kuleba. “Estoy diciendo que veo algo diferente. Una serie de eventos que dan motivo para creer que Lukashenko se está preparando para la guerra.”

…

(Nota: No se ha notado un aumento significativo en las tropas en la frontera, pero se observa un incremento de actividades rusas en Bielorrusia que podrían ampliar el conflicto en Ucrania y más allá)