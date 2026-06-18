Ver a Marcello Hernández confesar a Rosalía en el Madison Square Garden

Durante la segunda noche de su gira “Lux” en el Madison Square Garden, Rosalía invitó al miembro del elenco de “Saturday Night Live”, Marcello Hernández, a dar su confesión. Durante el espectáculo, la cantante recibió a su “queridísimo” en el escenario para un segmento en el que pide a los invitados destacados que hablen con sinceridad.

“Marcello, sabes que estamos aquí, puedes hablar en español, en inglés, como prefieras. Pero es muy importante decir la verdad aquí”, dijo Rosalía a Hernández, quien también participó en el show de Sabrina Carpenter en el Madison Square Garden el año pasado. “Entonces, ¿hay algo que te gustaría confesar?”

“Bueno, tengo una historia que nunca he contado antes”, respondió él en una mezcla de español e inglés. “Algo que me sucedió hace 10 años. Tenía 18, 19 años. Estaba comenzando mi carrera, y era el Día de San Valentín. Invité a una dama a cenar a mi apartamento”.

“¿Cocinaste?”, preguntó Rosalía. Él confirmó: “Cociné. Estaba siguiendo un tutorial de YouTube. Puse la mesa: tenedor, cuchillo, cuchara – formal. Compré dos botellas de vino con mi identificación falsa. ¡Cometí un crimen por esta dama! Un vino para la comida, otro vino para beber. Hice el esfuerzo”.

El comediante continuó, “Ella me dijo que estaba en camino. Luego, me dijo que estaba un poco tarde. Y luego me dijo que estaba realmente tarde”. Él confesó: “Y luego me bebí una botella de vino por FaceTime con mi madre”.

A principios de esta semana, Rosalía invitó a la cantante Maggie Rogers para participar en la confesión. La cantautora contó una historia realmente salvaje acerca de una cita con un periodista del “New York Times” que, según dijo, la llevó a la sala de conferencias de su oficina a la 1 a.m. para darse un beso – solo para enterarse más tarde de que él tenía novia.

Otros invitados confesionales en la gira han incluido a Cara Delevigne, Aitana, Lola Young, Bad Gyal y la jugadora de baloncesto Kika Navazreth.

Rosalía lanzó su último álbum, “Lux”, el otoño pasado. El LP destaca por presentarla cantando en 13 idiomas diferentes. “Rolling Stone” elogió “Lux” como un clásico instantáneo, calificándolo como “una obra de arte verdaderamente atemporal” que “ninguna otra estrella del pop podría haber hecho”. La gira de la cantante continuará por Estados Unidos en junio y principios de julio antes de dirigirse a Sudamérica. Actualmente está programada para terminar en septiembre en San Juan, Puerto Rico.