Acuerdo entre EE. UU. e Irán: Entre el conflicto y el compromiso

El miércoles por la noche, Estados Unidos e Irán firmaron el llamado “Memorando de Entendimiento de Islamabad”, extendiendo un alto el fuego y dando inicio a una fase de 60 días de conversaciones técnicas durante las cuales se resolverán los puntos clave de controversia.

La firma estaba originalmente programada para el viernes en Suiza, pero la presión creció después de días de especulación sobre los detalles del acuerdo. Trump firmó el documento en el Palacio de Versalles a las afueras de París después de asistir a la cumbre del G7 organizada por Francia en el Lago Ginebra. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, lo firmó digitalmente desde Teherán.

“Al parecer, hay voluntad política en ambos lados para continuar las negociaciones, lo cual es alentador”, dijo la analista de Medio Oriente Fatemeh Aman a DW.

“Al mismo tiempo, las preguntas más difíciles aún no se han resuelto. Por esa razón, describiría las perspectivas como positivas con cautela, pero lejos de ser seguras”, dijo Aman, quien ha trabajado en los think tanks Instituto del Medio Oriente y Consejo del Atlántico.

El programa nuclear de Irán sigue siendo uno de los puntos centrales de controversia entre Washington y Teherán. Evitar que Irán produzca un arma nuclear ha sido promocionado por Trump como uno de los objetivos principales del ataque a Irán que lanzó junto con Israel el 28 de febrero.

El texto del Memorando de Entendimiento establece que la República Islámica de Irán reafirma que no tiene la intención de fabricar o adquirir armas nucleares. El liderazgo iraní ha mantenido constantemente y oficialmente esta posición en el pasado también.

Al mismo tiempo, el acuerdo contiene disposiciones específicas sobre el manejo de las reservas de uranio altamente enriquecido. Según el acuerdo, ambas partes tienen la intención de aclarar el estado de los materiales enriquecidos almacenados, en particular, el uranio enriquecido hasta un 60% cercano al grado de armamento, a través de un mecanismo acordado mutuamente.

El plan prevé la dilución de las reservas en el lugar bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Los detalles se establecerán en un acuerdo final.

“Si el lado estadounidense cree que ahora puede simplemente llegar a un acuerdo con Irán porque han prometido no construir la bomba atómica, entonces no reconoce que ellos [el régimen iraní] a menudo han hecho esa promesa pero han socavado repetidamente cada acuerdo,” dijo Omid Nouripour, vicepresidente del parlamento alemán, a DW.

La exención de sanciones como condición para las conversaciones

Queda por verse si un acuerdo preliminar permitirá suficiente tiempo para negociar completamente este punto de larga data de controversia, que podría llevar más tiempo que la ventana inicial de 60 días para conversaciones.

“El desafío central es probablemente el equilibrio entre los compromisos nucleares de Irán y el alivio de las sanciones”, dijo Aman.

“Irán buscará beneficios económicos significativos y garantías de que esos beneficios pueden mantenerse. Mientras tanto, los Estados Unidos se centrarán en el alcance de las actividades nucleares de Irán y los mecanismos necesarios para verificar el cumplimiento.”

Incluyendo a El Líbano en un alto el fuego comprensivo

El Memorando de Entendimiento también prioriza el cese inmediato y permanente de hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, por los signatarios y sus aliados.

Después del estallido de la guerra con Irán y el asesinato del líder supremo iraní Ayatollah Ali Khamenei, la milicia con base en Líbano Hezbollah disparó cohetes a Israel, uniéndose a la guerra junto con sus simpatizantes en Teherán. Israel respondió con ataques aéreos en objetivos en Líbano y ocupando una franja de territorio en el sur del país.

Israel, el aliado más importante de Estados Unidos en la región, continúa viendo con escepticismo un acuerdo con Irán y no es signatario. Evitar que las hostilidades entre Hezbollah e Israel entorpezcan las negociaciones se considera crucial.

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