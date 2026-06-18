¿Qué hay en el plan de paz de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán?

Un alto funcionario estadounidense leyó a los periodistas el texto del acuerdo provisional de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Irán.

Según el acuerdo, tras la firma se produciría un cese “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes durante 60 días, incluido el Líbano.

Las dos partes también se comprometen a “respetar la soberanía y la integridad territorial de cada uno y abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro”.

El Estrecho de Ormuzque ha estado bloqueada, se reabriría gradualmente.

Parte del acuerdo señala que Irán “hará arreglos haciendo sus mejores esfuerzos” para permitir el paso seguro de buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz durante “60 días” sólo sin cargo.

Los documentos señalan que el tráfico comenzará a circular “inmediatamente”, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar “obstáculos técnicos y militares” y realizar operaciones de desminado.

El cierre de la vía fluvial vital ha impactado gravemente la economía global.

La emisora ​​iraní IRINN difundió una imagen del presidente Masoud Pezeshkian sosteniendo el acuerdo provisional firmado. Imagen: IRIB/AFP

El punto 8 del acuerdo provisional trata de El programa nuclear de Irán y cualquier ambición de desarrollar armas nucleares.

“La República Islámica de Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares”, afirma el memorando de entendimiento (MOU).

El acuerdo marco se firmará formalmente el viernes en Suiza.

Resumen detallado del acuerdo de 14 puntos

Aquí están los puntos clave:

Estados Unidos, Irán y sus aliados “declaran el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”. Estados Unidos e Irán “se comprometen a respetar la soberanía y la integridad territorial de cada uno”. Estados Unidos e Irán “se comprometen a negociar y lograr el acuerdo final en un máximo de 60 días prorrogables de mutuo acuerdo”. Inmediatamente después de la firma, Estados Unidos comenzará a eliminar su bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz y lo pondrá fin por completo en 30 días. El tráfico de buques será proporcional al tráfico de antes de la guerra. Irán hará arreglos para el paso seguro de buques comerciales sin cargo durante 60 días. Estados Unidos y sus socios se comprometerán a desarrollar un plan de al menos 300 mil millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo de Irán. Estados Unidos se compromete a poner fin a todo tipo de sanciones contra Irán. Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares. Irán reducirá su uranio altamente enriquecido bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica.Nota del editor:Pero no está claro si se requiere que Irán entregue el material o lo saque del país. A la espera del acuerdo final, Estados Unidos e Irán mantendrán el status quo actual de su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitirá exenciones para la exportación de petróleo crudo, productos petrolíferos y derivados iraníes, y todos los servicios asociados, incluidas transacciones bancarias, seguros, transporte, etc. Estados Unidos se compromete a poner plenamente a disposición para su uso los fondos y activos congelados o restringidos de Irán. Estados Unidos e Irán acordarán que se establecerá un mecanismo ejecutivo para monitorear la implementación exitosa de este MOU y el cumplimiento futuro del acuerdo final. Después de la firma, y ​​sujeto al inicio de la implementación de los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11 del MOU, y la implementación continua de estas medidas, Estados Unidos e Irán iniciarán negociaciones sobre el acuerdo final exclusivamente sobre los otros párrafos. El acuerdo final será respaldado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Editado por: Roshni Majumdar