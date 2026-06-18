Las empresas de construcción pueden estar ayudando e incitando a los crímenes de guerra de Israel en Líbano.

Las empresas de construcción pueden estar ayudando e incitando a los crímenes...

Por Shireen Akram-Boshar

Este artículo fue publicado originalmente por Truthout

“Este rastro de destrucción en el sur de Líbano ha dejado áreas enteras inhabitables,” dijo un director de Amnistía.

Seis empresas de construcción multinacionales pueden estar ayudando y consintiendo crímenes de guerra en el sur de Líbano al suministrar a Israel excavadoras y bulldozers, según expertos en derechos humanos y análisis realizados por The Guardian.Â

Fotos y videos de abril muestran al ejército israelí utilizando excavadoras fabricadas por Caterpillar, Volvo, Hyundai, Doosan, Hitachi y Komatsu para destruir casas, tiendas, paneles solares, infraestructura de agua y otros edificios en el sur de Líbano. The Guardian verificó las imágenes, que muestran excavadoras de las seis empresas demoliendo hogares en distintos pueblos en el sur de Líbano.

Human Rights Watch ha dicho que la destrucción de aldeas por parte de Israel podría constituir destrucción arbitraria, un crimen de guerra, además de otros crímenes de guerra probablemente cometidos por Israel en Líbano como desplazamiento forzado y ataques deliberados contra civiles.Â

The Guardian señaló que expertos en derechos humanos han dicho que las empresas extranjeras deberían dejar de suministrar a Israel equipos de construcción hasta estar seguros de que no serán utilizados en crímenes de guerra.

â€œLas empresas que llevan a cabo actividades que contribuyen a violaciones graves del derecho internacional en Líbano, como la extensa destrucción de propiedades civiles, pueden exponerse, o a sus directores y gerentes individuales, al riesgo de ser procesados por complicidad en crímenes de guerra,â€ dijo Mark Dummett, subdirector de programas y jefe de negocios, seguridad y derechos humanos de Amnistía Internacional.

El miércoles, Amnistía Internacional también afirmó en un nuevo informe que sus imágenes mostraron â€œuna eliminación casi completa de casi todos los municipios a lo largo de la frontera,â€ Israel ha â€œrealizado una extensa destrucciónâ€ desde su guerra en Líbano en 2024, dijo, pero â€œanteriormente, algunas estructuras aisladas y secciones de pueblos podían haber quedado intactas. Ahora, casi todas ellas han sido niveladas y la destrucción total se ha expandido a municipios más alejados de la frontera.â€ El informe se centró en el desplazamiento forzado, que según él equivale a una â€œtransferencia ilegal,â€ otro crimen de guerra.Â

En mayo, The New York Times informó que Israel ha arrasado más de dos docenas de pueblos y aldeas en la frontera libanesa desde el inicio de su guerra en Líbano en marzo. Un investigador de Amnistía Internacional dijo al The New York Times que â€œBásicamente, esto es el mismo patrón que documentamos en Gaza.â€ Según The Guardian, 46 pueblos y aldeas en el sur de Líbano han sufrido ahora graves daños.

Haaretz también señaló que Israel destruyó o dañó más de 10,000 estructuras en el sur de Líbano en su guerra en 2024, y que aún más han sido destruidas en la guerra actual.Â

Algunas estimaciones sugieren que se han destruido 36,000 hogares solo en el sur de Líbano.Â

En abril, Haaretz indicó que Israel trasladó docenas de vehículos de maquinaria pesada â€œincluidas excavadoras operadas por contratistas pagadosâ€ al sur de Líbano, y que algunos trabajadores fueron â€œcompensados en función del número de estructurasâ€ que destruyeron. Algunos de estos contratistas habían trabajado previamente en Gaza, demoliendo estructuras civiles allí. Haaretz señaló que las demoliciones continuaron durante â€œceses al fuegoâ€ â€“ que funcionaban como ceses unilaterales en los que Israel continuaba su destrucción â€“ y que el ejército israelí supervisaba de cerca y rastreaba las demoliciones.Â

En marzo, el Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró que â€œtodas las casas en pueblos cercanos a la frontera libanesa serán demolidas siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanoun en Gaza.â€

Elizabeth Rghebi, Directora de Defensa en Medio Oriente y África del Norte de Amnistía Internacional Estados Unidos, dijo a Truthout:

Amnistía Internacional ha documentado la destrucción ilegal de propiedades civiles y tierras que se ha convertido en una seña distintiva de las operaciones militares de Israel en la región, desde Líbano hasta el Territorio Palestino Ocupado y Siria. Este rastro de destrucción en el sur de Líbano ha dejado áreas enteras inhabitables, ha destruido medios de vida y ha dejado a las personas sin hogares a los que regresar. Amnistía Internacional continúa llamando a todos los gobiernos y empresas a detener el abastecimiento de atrocidades de Israel y a los gobiernos a suspender de inmediato el suministro, venta y transferencia a Israel de armas y otros equipos militares y de seguridad, incluidos equipos de construcción que se utilizan para destruir propiedades civiles.

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