El alcalde de Seattle anuncia medidas enérgicas contra un vecindario plagado de crimen después de años de quejas

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La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, anunció el miércoles una ofensiva contra el tráfico de drogas al aire libre, declarando que la ciudad “ya no tolerará” la venta pública de drogas, el uso público de drogas y la venta de bienes robados en dos vecindarios que, según residentes y dueños de negocios, han estado plagados de crimen y desorden durante años.

“Ya no toleraremos la venta y el uso de drogas al aire libre ni la venta de bienes robados”, dijo Wilson en el comunicado de prensa del miércoles. “Estamos ampliando el personal policial en el área para interactuar directamente con las personas que participan en estas actividades, explicarles que el comportamiento ya no se tolera y ayudar a garantizar que las aceras y las paradas de transporte público sean seguras y accesibles para todos”.

Wilson dijo que Little Saigon de Seattle, la parte más oriental del distrito internacional de Chinatown, centrada principalmente alrededor de 12th Avenue South y South Jackson Street, sería el objetivo de la represión.

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“La comunidad ha trabajado junta para hacer lo que pudo, pero los líderes de la ciudad no han actuado con el enfoque y la determinación necesarios para sostener un cambio significativo en las condiciones cotidianas”, dijo Wilson. “Debemos interrumpir el tráfico de drogas, el desorden público y otras actividades ilegales que han desestabilizado a esta comunidad”.

En abril, Westside Seattle informó que el Comité de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Seattle se reunió el 28 de abril para discutir lo que el presidente Robert Kettle llamó el “alarmante” estancamiento en la solución de la crisis de seguridad pública de Little Saigon.

Según datos revisados ​​por el personal de la ciudad, los arrestos del Departamento de Policía de Seattle por uso y posesión de drogas aumentaron de 633 en 2024 a 942 en 2025, un aumento del 47%. Durante el mismo período, las derivaciones posteriores al arresto al programa de desvío LEAD cayeron un 30%.

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Durante la audiencia del 28 de abril, Westside Seattle informó que el área de 12th y Jackson fue descrita como el “epicentro” de la crisis de seguridad pública, y que “los residentes y dueños de negocios reportaron ‘uso de drogas al aire libre’ y ‘mercados de bienes robados’ que continúan floreciendo a pesar de los esfuerzos actuales de la ciudad”.

“Estoy comprometida a poner fin a la percepción de que la actividad ilegal en Little Saigon y North Beacon Hill es aceptable”, dijo Wilson en su anuncio. “También estoy comprometido a garantizar que las personas puedan recibir el tratamiento y el apoyo que necesitan para cambiar sus vidas. Este es un enfoque basado en datos y evidencia que cumple ambos objetivos”.

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Agregó que asignará $1.1 millones de fondos únicos para servicios para el área que incluyen “personal de extensión vecinal para apoyar la navegación de servicios, equipos móviles de prevención y tratamiento de sobredosis, activaciones comunitarias para apoyar a vecinos y empresas, y más”.

Fox News Digital se acercó a Wilson para solicitar comentarios adicionales.

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