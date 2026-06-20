El conflicto en Oriente Medio empuja a India a replantearse las importaciones de GLP mientras las OMCs siguen absorbiendo los impactos de los precios.

Según un informe de Crisil, la crisis en Oriente Medio llevó a un fuerte aumento en los precios globales del gas licuado de petróleo. El Precio de Contrato de Saudi Aramco, que sirve como referencia para las importaciones de LPG de la India, aumentó un 46% entre febrero y junio ante las preocupaciones por los riesgos de suministro y los mayores cargos de flete. A pesar del aumento en los precios internacionales, solo una parte del incremento fue trasladado a los consumidores nacionales. El precio de un cilindro de 14.2 kg de LPG doméstico en Delhi aumentó alrededor del 10% entre febrero y junio, mientras que el precio de un cilindro comercial de 19 kg subió más del 79%. El aumento relativamente modesto en los precios del gas de cocina doméstico resultó en mayores pérdidas para las compañías petroleras, ya que los costos de adquisición aumentaron más rápido que los precios minoristas. El informe señaló que las pérdidas en los cilindros de LPG domésticos en Delhi alcanzaron los 651 rupias por cilindro en mayo, mientras que las pérdidas acumuladas asumidas por los minoristas de combustible entre marzo y mayo se estimaron en cerca de 22,000 millones de rupias. Con las tensiones en la región disminuyendo y las principales rutas comerciales potencialmente reabriéndose, se espera que las preocupaciones inmediatas sobre el suministro de LPG se alivien y que los precios globales se moderen. Sin embargo, el informe advirtió que la interrupción destacó la dependencia continua de la India en el LPG importado y los riesgos asociados con la obtención concentrada. Añadió que a pesar de que la diversificación y el aumento de la producción nacional ayudaron a reducir el impacto del conflicto, el sector sigue expuesto a riesgos geopolíticos, volatilidad en el mercado de fletes y fluctuaciones en los precios internacionales de la energía, reforzando la necesidad de un amplio portafolio de importaciones.