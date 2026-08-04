Predicción Boca Juniors x Estudiantes y probabilidades de Polymarket: los mercados de predicción inclinan a Boca en casa en el choque de la Liga Profesional

CA Boca Juniors recibe a Estudiantes de La Plata en el Estadio Tomás Adolfo Ducó en Buenos Aires el miércoles 5 de agosto de 2026, con inicio programado para las 6:00 p.m. EDT, en un partido reprogramado de segunda ronda del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Según LaNumer12.com.ar, Boca albergará el partido en el estadio de Huracán mientras La Bombonera se somete a mantenimiento, luego de que la cancha mostrara desgaste durante su encuentro por la Copa Sudamericana contra O’Higgins. En Polymarket, Boca Juniors es el favorito con 46¢, el empate con 32¢ y Estudiantes el outsider con 24¢, una diferencia que refleja la ventaja de local de Boca en un partido doméstico muy ajustado.

Línea de dinero del polimercado

Boca Juniors 46¢ Dibujar 32¢ Estudiantes de La Plata 24¢

Diferenciales y totales

Polymarket también enumera un menú completo de mercados alrededor del evento. En el spread, Boca -1,5 cotiza a 20¢ mientras que Estudiantes +1,5 se sitúa a 83¢, valorando las expectativas de un partido reñido y de bajo margen. El total del partido con más de 1,5 goles tiene un precio de 62 ¢ frente a menos de 1,5 a 40 ¢, inclinándose hacia un partido con goles pero sin una paliza.

Desparramar -1,5 20¢ Desparramar Estudiantes +1.5 83¢ Total Más de 1,5 62¢ Total Menos de 1,5 40¢

Mercados de goles

El mercado Ambos equipos marcan tiene un precio de 42 centavos por Sí contra 60 centavos por No, lo que sugiere que el mercado favorece ligeramente que al menos un equipo se mantenga fuera del acta. En el mercado de Primer Equipo en Anotar, Boca lidera con 55¢, delante de Estudiantes con 35¢ y Ninguno con 18¢.

Ambos equipos marcarán Sí 42¢ Ambos equipos marcarán No 60¢ Primer equipo en anotar Boca Juniors 55¢ Primer equipo en anotar Estudiantes 35¢ Primer equipo en anotar Ni 18¢

El resultado final

Polymarket convierte a Boca Juniors en el favorito en casa, con el mercado valorando un partido apretado y con pocos goles contra Estudiantes de La Plata. La diferencia y los totales apuntan a un margen estrecho, mientras que Boca lidera los mercados de goles como el equipo con más probabilidades de atacar primero.

Mercados de Predicción de la Liga Profesional de Fútbol

Los fanáticos de la Liga Profesional de Fútbol ahora pueden usar los mercados de predicción para operar en la Liga Profesional de Fútbol. Estas son nuestras principales opciones de mercado de predicción y códigos promocionales disponibles:

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Polymarket es una plataforma de mercado de predicción, no una casa de apuestas. Los usuarios intercambian posiciones sobre los resultados de eventos utilizando fondos reales. Debe ser mayor de 18 años y ser elegible según la ley aplicable. El comercio implica riesgo. Los precios reflejan el mercado al momento de escribir este artículo y están sujetos a cambios. Todos los horarios indicados son EDT.

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