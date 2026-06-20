Predicción: Bélgica vs Irán

Desesperados por lograr una victoria en su primera Copa Mundial 2026 este fin de semana, Bélgica se enfrentará a Irán en California en un enfrentamiento del Grupo G.

Con un calendario lleno de eventos deportivos de toda América del Norte, puedes mantenerte al tanto de todas las promociones de apuestas clave que están disponibles.

Veredicto: Se marcará un gol en ambos tiempos Mejores probabilidades: 17/20 Casa de apuestas: BetUS

Bélgica Comenzando con Bélgica, aunque los Diablos Rojos podrían haber llegado a América del Norte este mes con muchos considerándolos auténticos contendientes, el equipo de Rudi García sentirá que perdieron la oportunidad de hacer una declaración inicial la semana anterior al empatar 1-1 con Egipto. A pesar de iniciar sus preparativos para el torneo con una victoria 5-0 contra Túnez, Bélgica buscará una actuación similar aquí. Disfrutando de un exitoso proceso de clasificación para el Mundial el año pasado, el equipo de García ha recibido muchas alabanzas a nivel mundial. De hecho, el exentrenador del Napoli no ha visto a su equipo estrella sufrir una sola derrota en ninguno de sus 14 partidos consecutivos anteriores en todas las competiciones, una racha que se remonta a marzo de 2025.

Noticias del equipo de Bélgica Recuperándose de una lesión muscular reciente y ausente contra Egipto, se espera que Bélgica no cuente con el defensor del Sporting de Lisboa Zeno Debast en California.

Irán En cuanto a Irán, después de perder una oportunidad de oro la semana pasada al empatar 2-2 con Nueva Zelanda, el equipo de Amir Ghalenoei se encuentra en una situación casi idéntica a la de sus oponentes del domingo. A pesar de ello, con la vista puesta en asegurar un puesto en los octavos de final y seguir a Bélgica fuera del Grupo D, los Blancos estarán ansiosos por sorprender en la Copa del Mundo. Con tres victorias consecutivas en sus preparativos previos al torneo, Irán también está emocionado por sus recientes exhibiciones en ataque. A pesar de ser considerado claramente como el menos favorito en California este fin de semana, Irán buscará causar problemas en el Estadio SoFi.

Noticias del equipo de Irán Mehdi Taremi liderará a Irán en California y completará su histórica 107ª aparición internacional.

Factores clave a considerar en el partido de Bélgica vs Irán El enfrentamiento del domingo en California será el primer encuentro entre Bélgica e Irán. Los Diablos Rojos no han perdido en ninguno de sus 14 partidos consecutivos anteriores en todas las competiciones. Irán ha marcado 12 goles en sus últimos cuatro partidos. Bélgica ha anotado 14 goles en sus cinco partidos este año. Cuatro de los cinco enfrentamientos de Irán en 2026 han tenido más de 2.5 goles.

Conclusión Bélgica buscará una victoria en la Copa del Mundo este fin de semana en California, enfrentando altas expectativas. Mientras que Irán es claramente el underdog en el Estadio SoFi, goza de un buen momento en ataque. Con ambos equipos sumando un total de 26 goles este año, los fanáticos esperan un emocionante enfrentamiento.

Veredicto: Se marcará un gol en ambos tiempos Mejores probabilidades: 17/20 Casa de apuestas: BetUS