Ya sea que la inteligencia artificial general surja espontáneamente o a través de un proceso lento

Ya sea que la inteligencia artificial general surja espontáneamente o a través...

En la columna de hoy, desmitifico una creencia predominante de que alcanzar la inteligencia artificial general (AGI) y la superinteligencia artificial (ASI) sucederá necesariamente de manera espontánea. La sabiduría común es que la AGI o ASI simplemente se alcanzará de repente y milagrosamente, como si un chispazo de luz hiciera que sucediera.

Un punto de vista contrario es que llegaremos de manera incremental paso a paso hasta la cima de la IA. Un avance gradual pero persistente es un medio alternativo viable para llegar a AGI o ASI.

Hablemos al respecto.

La Búsqueda de AGI y ASI

Hay una gran cantidad de investigaciones en marcha para avanzar en la IA. El objetivo general es alcanzar la inteligencia artificial general (AGI) o quizás incluso la posibilidad de lograr la superinteligencia artificial (ASI).

La AGI es una IA considerada al nivel de la inteligencia humana y que aparentemente puede igualar nuestra inteligencia. La ASI es una IA que ha superado la inteligencia humana y sería superior en muchos, si no en todos los aspectos posibles. La idea es que la ASI podría superar a los humanos en cada turno. Para más detalles sobre la naturaleza de la IA, AGI y ASI, consulte mi análisis en el enlace aquí.

…(sección omitida)…

El Misterio es Muy Misterioso

Hay más giros en la búsqueda de AGI y ASI.

Por ejemplo, supongamos que se prueba teóricamente que una explosión de inteligencia es algo real al alcance de la humanidad. Genial, nos enfocaríamos en serio en cómo hacer que suceda. Todos se suben al carro de la explosión de inteligencia.

Deséchese el progreso incremental lento de la IA.

Ve por un espléndido y magnífico entusiasmo.

Por suerte e inspiración, descubrimos los medios para iniciar una explosión de inteligencia. Un problema potencial es que puede que no sepamos hasta dónde llegará una vez desatada.

Podría recordar que en la exitosa película Oppenheimer, hay una escena legendaria (alerta de spoiler) que describe una consideración histórica de que algunos científicos nucleares estaban preocupados de que una explosión atómica pudiera proceder sin control una vez iniciada. El mundo posiblemente podría haber sido arrastrado a una conflagración catastrófica.

Esa misma lógica se aplica a la explosión de inteligencia desconocida. Tal vez sucede y no se detiene. ¿Qué pasa entonces? ¿Podemos tener demasiada inteligencia en nuestro planeta? Otra perspectiva es que la explosión de inteligencia ocurre, pero no llega lo suficientemente lejos como para alcanzar AGI o ASI. Se detiene antes. Quizás una explosión de inteligencia tiene limitaciones y no es el gran premio que pensábamos que era.

Un pensamiento final por ahora.

Para aquellos a quienes les encanta un thriller de misterio, el avance de la IA y la búsqueda de la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial tiene que ser uno de los misterios más desafiantes de todos los tiempos. Están invitados a ponerse el elegante sombrero de detective y unirse a la búsqueda.

Si deciden unirse al club, recuerden la famosa cita de Sherlock Holmes, en el sentido de que en un mundo de habitaciones cerradas, la persona con la llave es el rey.