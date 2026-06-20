Problemas en Whitehall: Jefe de las Fuerzas Armadas del Reino Unido advierte de recortes operativos sin financiación adicional

Días después de las renuncias de alto perfil del liderazgo político del Ministerio de Defensa, el jefe profesional de las fuerzas armadas del Reino Unido, Sir Rich Knighton, ha dicho que sin más financiamiento el Reino Unido tendrá que ‘reducir’ tanto sus ejercicios militares como sus actividades operativas en el frente.

El Mariscal Jefe del Aire de la Real Fuerza Aérea, quien ha sido Jefe del Estado Mayor de la Defensa desde septiembre de 2025, dijo al Comité de Relaciones Internacionales y Defensa de la Cámara de los Lores el 16 de junio de 2026, que el Reino Unido tendría que ‘reducir nuestras actividades; nuestros ejercicios, actividad operativa, si el nivel de recursos financieros que está disponible para nosotros no aumenta’.

“Si miras hacia atrás 20 años, la división entre el gasto en recursos y el gasto en capital era de aproximadamente 80/20. Hoy es de alrededor de 60/40 – 60% en actividad y recursos, y 40% en capital. Según la proyección actual, para cuando lleguemos a 2030 será de 50/50”.

Knighton se refiere aquí a lo que se conoce como el presupuesto RDEL (Límite de Gasto Departamental de Recursos) del Ministerio de Defensa (MoD), que cubre los gastos diarios de funcionamiento de las fuerzas armadas. Los aumentos en el presupuesto del MoD para gastos de capital, que cubren el desarrollo y la adquisición de nuevos equipos, han superado con creces cualquier aumento del presupuesto RDEL.

Esta falta de coincidencia ha resultado parcialmente de varios programas de adquisiciones importantes y costosos actualmente en curso: la clase de submarinos de misiles balísticos Dreadnought, el Programa de Combate Aéreo Global (GCAP) de sexta generación, las fragatas Tipo 26 y el problemático programa de vehículos blindados Ajax, por nombrar solo algunos. Estos costosos programas han requerido grandes inyecciones de financiamiento en el presupuesto no RDEL del MoD.

Mientras tanto, los costos RDEL en sí mismos están enfrentando aumentos importantes. Los costos del combustible han aumentado drásticamente, mientras que al mismo tiempo se ha encargado al MoD estirarse más de lo que lo ha estado desde la Guerra Fría. Un giro de regreso a Europa y el Atlántico Norte previsto después de Afganistán ha quedado hecho trizas tras la continua agitación en Oriente Medio, que ha requerido el despliegue de fuerzas adicionales del Reino Unido para proteger los intereses nacionales y apoyar a los socios regionales.

Renuncias ministeriales

Un trasfondo inevitable a los comentarios de Knighton, el MoD en sí mismo ha sufrido un cambio rápido y no planeado con la partida de John Healey del cargo de Secretario de Estado de Defensa. Healey había ocupado este cargo desde que el gobierno actual asumió el cargo en 2024, después de haber servido en el cargo equivalente en la oposición desde abril de 2020.

Junto a Healey, se sumó el ahora ex Subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas Al Carns, quien, hasta su elección al Parlamento en 2024, sirvió previamente en los Royal Marines y alcanzó el rango de Coronel. Aunque no se ha confirmado oficialmente, es un secreto a voces en círculos políticos británicos que Carns sirvió como oficial superior en la élite Special Boat Service (SBS) y participó en todos los conflictos importantes en los que el Reino Unido ha estado involucrado en el último cuarto de siglo.

La bomba de re…