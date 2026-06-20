Lloyds Banking Group contratará a 300 expertos en tecnología para trabajar en IA

Lloyds Banking Group ha lanzado una campaña de contratación de inteligencia artificial para 300 expertos en tecnología, semanas antes de que su director ejecutivo, Charlie Nunn, presente un plan estratégico para el prestamista de 261 años.

El banco dijo que pretendía que los reclutas trabajaran en el uso y desarrollo de IA agente para septiembre, refiriéndose a modelos de inteligencia artificial autónomos que pueden planificar y ejecutar tareas con supervisión humana mínima.

Si bien la campaña de contratación aumentará la plantilla de Lloyds por ahora, el grupo no descartó que su adopción generalizada de IA resulte en recortes de empleo en el futuro.

Trystan Davies, jefe de grupo de datos y ciencia de IA, dijo: “La IA remodelará cómo están estructuradas las organizaciones. Cambiará los roles y la forma en que trabajamos, y estamos invirtiendo en la formación de los colegas a través de esa transición”.

En enero, Nunn reconoció que el banco tendría que “reducir algunos trabajos en algunas áreas” debido a la IA. El mes pasado, Standard Chartered anunció 7,000 recortes de empleo, debido en parte a la IA. Su director ejecutivo, Bill Winters, más tarde se disculpó por describir la medida como “reemplazar, en algunos casos, capital humano de menor valor”.

La noticia de la campaña de contratación de Lloyds llega semanas antes de que se espera que Nunn informe al personal e inversores de una nueva estrategia plurianual para el grupo bancario el próximo mes. Está cerrando una estrategia actual de cinco años, que incluyó un gran impulso hacia la banca en línea que involucra cientos de cierres de sucursales, así como un renovado enfoque en pensiones y gestión de patrimonios.

Davies dijo que la cohorte de IA se desplegará en una variedad de proyectos, incluida la identificación y prevención de estafas y fraudes. Algunos trabajarían en cómo podrían usarse los modelos de IA internamente, incluido el destilado y la búsqueda de montañas de documentos en el departamento de recursos humanos.

Pero uno de los enfoques clave será hacer que la banca en línea sea más accesible y personalizada, permitiendo a los clientes interrogar sus hábitos de gasto, y hacer preguntas en lenguaje sencillo sobre sus finanzas, incluidos qué productos de inversión versus ahorro podrían adaptarse mejor a sus circunstancias. “Resulta en una experiencia mucho mejor para el cliente porque, nuestros sistemas están diseñados de la manera correcta”, dijo Davies.

Los reclutas, que formarán parte de un equipo de IA de 1,000 personas también compuesto por personal reentrenado de Lloyds, desplegarán modelos de lenguaje grandes existentes como el Claude de Anthropic y construirán sobre LLM públicos como el Gemini de Google según las especificaciones del banco.

El programa de IA de Lloyds ya ha brindado ganancias financieras, con IA generativa, que crea nuevo contenido basado en patrones en vastos conjuntos de datos existentes, proporcionando un impulso de £50 millones a su balance el año pasado. El grupo espera un beneficio de £100 millones este año, gracias a su creciente uso de modelos de IA agente.

Sin embargo, la investigación sugiere que algunos bancos del Reino Unido se están volviendo dependientes de la IA más rápido de lo que se están preparando para las interrupciones de la inteligencia artificial. La última encuesta de sentimiento de servicios financieros de KPMG mostró que si bien el 93% de los ejecutivos bancarios del Reino Unido creían que podían seguir operando en una interrupción significativa, solo el 47% había realizado una sola prueba sobre la interrupción de la IA, mientras que el 26% no había realizado ninguna.

Rob Smith, jefe de regulación y asesoría de riesgos del Reino Unido en KPMG UK: “El optimismo de la industria sobre su capacidad para continuar con el negocio como de costumbre si un sistema crítico de IA falla a gran escala podría significar una de tres cosas: uno, las empresas han invertido considerablemente en validación de modelos, planificación de contingencia y prevención de riesgos; dos, el uso de herramientas de IA de las empresas es “relativamente simple”; o tres, aún no tienen un completo entendimiento de su exposición.

“Las empresas han invertido tiempo y dinero, pero sin pruebas regulares y robustas, ¿cómo sabes si lo que estás haciendo está funcionando? Y, crucialmente, ¿cómo demuestras tu resistencia al regulador, clientes e interesados?”