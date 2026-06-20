Nueva Zelanda vs Egipto: Avance, alineaciones previstas y dónde ver

Nueva Zelanda buscará mantener su imbatible récord en finales de la Copa del Mundo al reclamar su primera victoria en la historia del torneo cuando se enfrenten a Egipto.

El equipo de Darren Bazeley fue igualado dos veces en su primer partido con Irán y tuvo que conformarse con un empate 2-2.

Después de empatar en los tres partidos de la fase de grupos en su única aparición anterior en las finales en 2010, Nueva Zelanda ha visto que cada uno de sus partidos en la Copa del Mundo termina igualado.

Dado que son la nación con la clasificación más baja en el torneo, el empate con Irán representó un impresionante resultado para Nueva Zelanda, aunque ayudado por una defensa muy cuestionable.

Las probabilidades están en su contra para mejorar ante Egipto, quien empató 1-1 con Bélgica en su primer partido del Grupo G.

Al igual que Nueva Zelanda, Egipto todavía espera su primera victoria en la Copa del Mundo en lo que es su cuarta aparición en las finales.

Sin embargo, el empate con Bélgica ya representa una gran mejora respecto a su actuación anterior en 2018, cuando Egipto perdió los tres juegos de grupo.

Después de asistir en el gol de Emam Ashour contra Bélgica, Mohamed Salah estará buscando su tercer gol en la Copa del Mundo después de marcar dos veces hace ocho años.

Y, con los fallos defensivos que Nueva Zelanda mostró contra Irán, este enfrentamiento en Vancouver puede representar la oportunidad ideal para Salah y Egipto de romper finalmente su mala racha en la Copa del Mundo.

Noticias del equipo para Nueva Zelanda vs Egipto

Ninguno de los equipos tiene preocupaciones por lesiones nuevas después de sus respectivos juegos de apertura.

[Contexto: New Zealand y Egypt se enfrentan en la Copa del Mundo con la esperanza de lograr su primera victoria en la historia del torneo. Nueva Zelanda ha empatado todos sus partidos anteriores en la Copa del Mundo, mientras que Egipto está buscando mejorar su desempeño previo en el torneo.]

[Fact check: Nueva Zelanda e Egipto todavía están esperando su primera victoria en la Copa del Mundo. Mohamed Salah es un jugador destacado de Egipto y ha anotado dos goles en la Copa del Mundo anterior.]