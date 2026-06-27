Día 120 de la guerra en Irán: Teherán condena los ataques de EE.UU., dice que es una violación del Memorando de Entendimiento (MoU)

El gobierno de Estados Unidos dijo que apuntó a ubicaciones de almacenamiento de misiles y drones iraníes, mientras que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) dijo que atacó sitios militares de Estados Unidos en la región.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques por primera vez desde la firma de un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) la semana pasada, aumentando las tensiones días antes de que ambas partes se reúnan para la próxima ronda de conversaciones.

El ejército estadounidense dijo que llevó a cabo los ataques en represalia por un ataque de drones a un barco de carga un día antes en el Estrecho de Ormuz. Esto ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a Irán de llevar a cabo ese ataque.

Los medios estatales iraníes informaron que un proyectil impactó cerca de un muelle en la ciudad de Sirik, cerca del Estrecho de Ormuz. Irán dijo que la isla de Qeshm también ha sido alcanzada.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán dijo que apuntó a ubicaciones en la región donde están desplegadas las fuerzas estadounidenses en represalia por el último ataque de la administración Trump.

Esto es lo que sabemos mientras el conflicto entra en el día 120.

En Irán – El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó los ataques de Estados Unidos. “Estos brutales ataques, dijo el ministerio, “constituyen una flagrante violación” de la Carta de las Naciones Unidas, así como una “clara infracción del párrafo 1 del Memorando de Entendimiento”. – La Marina del IRGC de Irán, en un comunicado, dijo que respondió a los ataques estadounidenses del viernes apuntando a sitios militares de Estados Unidos en la región. “En respuesta a este acto de agresión, la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán apuntó a los sitios de despliegue del ejército estadounidense en la región”, dijo el comunicado. No hubo informes de que los objetivos estadounidenses fuesen atacados en el momento de la publicación. – El IRGC de Irán acusa a Estados Unidos de violar compromisos bajo el MoU en sus últimos ataques, agregando que el acuerdo le ofrece a Teherán el control sobre los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico mundial de energía. – Un diputado iraní dice que los ataques de Estados Unidos contra Irán durante las negociaciones expusieron la falta de compromiso de Washington con la diplomacia y los entendimientos de alto el fuego. Ebrahim Azizi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del parlamento, dijo en X que Estados Unidos “una vez más atacó a Irán en medio de las negociaciones”. – La agencia de noticias Mehr de Irán citó al jefe de los puertos del este de Hormozgan diciendo que no se ha causado ningún daño al puerto de Sirik en la provincia de Hormozgan tras los ataques estadounidenses.

En Estados Unidos – El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dijo que apuntó a ubicaciones de almacenamiento de misiles y drones iraníes, así como sitios de radares costeros. – El ejército de Estados Unidos publicó un video de sus aparentes ataques a Irán, unas horas después de que CENTCOM dijera que llevó a cabo los ataques. – El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha advertido que “la violencia será respondida con violencia” después de que Washington llevó a cabo ataques a Irán. – El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado el texto de un acuerdo marco alcanzado entre Líbano e Israel en Washington, DC. El marco establece que “las fuerzas militares de Israel se retirarán progresivamente del territorio libanés” una vez que los actores no estatales, como Hezbollah, sean desarmados. – El Consejo Nacional Iraní Estadounidense, un grupo de presión sin fines de lucro en Estados Unidos, dice estar “consternado y preocupado” por el ataque al buque en el Ormuz y la respuesta militar de Estados Unidos a Irán. “Estados Unidos e Irán han comenzado un proceso diplomático y deben usar canales diplomáticos para plantear disputas, no bombas”, escribió el NIAC en redes sociales.

En Líbano – Después de negociaciones dirigidas por Estados Unidos, Israel y Líbano han firmado un “acuerdo marco” que Washington dice tiene como objetivo poner fin al “ciclo de conflicto interminable”. – El grupo libanés Hezbollah ha rechazado el acuerdo, con un político diciendo que solo “servirá los intereses” de Israel. – En medio de protestas en Beirut, Zeina Khodr de Al Jazeera explica que aquellos que se oponen al acuerdo entre Israel y Líbano han dicho que no pondrá fin a la ocupación israelí en el sur de Líbano. “La palabra retirada no está en el texto”, señaló en una publicación en X. “En cambio, el marco estipula que las fuerzas israelíes se ‘replegarán del territorio libanés’ una vez que los actores no estatales, como Hezbollah, sean desarmados”. – La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó el sábado que las fuerzas israelíes bombardearon durante la noche los alrededores de la ciudad de Markaba, ubicada a 1,5 km (1 milla) de la frontera entre Israel y Líbano.

El Estrecho de Hormuz – El presidente Trump describió el viernes el ataque a un barco comercial cerca del Estrecho de Hormuz como una “violación tonta de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego”. – El funcionario iraní Ebrahim Azizi respondió a la publicación en redes sociales de Trump, diciendo que Irán gobierna el estrecho y que los barcos deberían “respetar las reglas” y “usar rutas seguras”. – El portavoz Stephane Dujarric dijo que la ONU espera ver una apertura “sostenida” del Estrecho de Hormuz. “Creo que es importante que todos cumplan con lo que se han comprometido en cada acuerdo que se firma”, dijo Dujarric a los reporteros en Nueva York. – Resul Serdar Atas de Al Jazeera, informando desde Teherán, dijo que hubo discusiones sobre una línea de comunicación entre Estados Unidos e Irán para abordar de alguna manera las tensiones en el estrecho. “Pero el IRGC hoy ha dicho que no hay esa línea de comunicación; no está establecida y no lo estará”, dijo. – Atas de Al Jazeera dijo que Teherán ve el Estrecho de Hormuz como su “mayor palanca” en las negociaciones con Estados Unidos. “Para los iraníes, es una decisión estratégica afirmar control y soberanía sobre el Estrecho de Hormuz. Porque, para Teherán, el Estrecho de Hormuz es la máxima disuasión y también la mayor palanca que tiene Irán en la mesa de negociaciones”, dijo.