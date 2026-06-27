El programa de hoy sufre un golpe contundente mientras la BBC prioriza el contenido social y digital.

La tarea de informar a la nación en el programa Today de Radio 4, que marca la agenda, ha sido una de las tareas más urgentes que enfrentan los principales periodistas de la BBC desde hace décadas.

Sin embargo, los informantes de la corporación afirman que ese deber ha sido degradado efectivamente, después de un edicto que resultará en que los corresponsales prioricen la creación de contenido para TikTok, Instagram y otras plataformas digitales.

The Guardian entiende que al personal de Today se le dijo la semana pasada que las plataformas sociales y digitales son ahora la prioridad principal para los corresponsales, efectivamente relegando la televisión y la radio tradicionales, incluido el programa insignia.

Combinado con recortes en el número de periodistas, algunos temen que el cambio signifique cada vez más que Today se vea obligado a utilizar reporteros y portavoces que no son de la BBC, especialmente en la primera parte de sus tres horas de duración.

“Esto parece un ajuste, pero en realidad es un golpe muy fuerte”, dijo un informante de Radio 4. “Today ha permanecido sano en la era digital al estar bien financiado y ser confiable… si sucede algo y necesita saberlo, tal vez antes de ir al trabajo, entonces ningún otro radiodifusor puede igualarlo… Pero el plan parece ser que Today escuche, por ejemplo, a Steve Rosenberg si Putin muere, solo después de que Steve haya satisfecho a las personas que obtienen sus noticias en TikTok. Esos 10 minutos sirven para socavar la relevancia de Today para la vida de la nación. Esto es un acto de vandalismo puro y simple.”

Algunos miembros del personal mostraron alarma y desánimo ante la nueva prioridad dada al contenido digital y de redes sociales.

Otros creen que el cambio es inevitable y no impedirá que nombres destacados de la BBC aparezcan en Today. Como todas las organizaciones de noticias, la corporación está tratando de adaptarse al rápido cambio en las audiencias hacia plataformas digitales, donde muchos grupos de edad más jóvenes obtienen sus noticias.

“La realidad es que seguirás escuchando a todas las figuras destacadas”, dijo uno. “Estas son pautas y tenemos que cambiar nuestras prioridades. Eso no significa que Today vaya a ser otra cosa que un programa insignia.”

Otra fuente de la BBC dijo que el programa podría adaptarse, pero señaló otra preocupación: que los intereses y prioridades de las audiencias en las redes sociales simplemente no son los mismos que los oyentes de Radio 4, que incluyen a los formadores de opinión de la nación.

Radio 4 y Today no han tenido corresponsales dedicados durante algún tiempo. Dichos puestos fueron eliminados en rondas anteriores de recortes. Ahora compiten con otras plataformas de la BBC por el tiempo de los corresponsales.

Muchos informantes creen que la nueva prioridad dada a los medios sociales tiene como objetivo relegar los noticieros de televisión de la BBC a las 6pm y 10pm, ya que la audiencia de la televisión lineal sigue disminuyendo y su audiencia envejece.

Sin embargo, aquellos preocupados por Today temen que la radio se esté asociando con el declive de la televisión lineal. Today sigue contando con más de 5 millones de oyentes a la semana.

Today ha sido en gran medida protegido de recortes, aparte de una decisión de reducir el elenco principal de presentadores de cinco a cuatro después de la partida de Amol Rajan. Su programa hermano de noticias en Radio 4, The World Tonight, será eliminado.

La escaramuza demuestra lo divisivo que será el programa de recortes de la BBC. Se esperan decisiones más dolorosas por parte del nuevo director general, Matt Brittin.

Un portavoz de la BBC dijo: “La radio sigue siendo enormemente importante para BBC News y Today sigue siendo nuestro programa insignia. Nuestras formas de trabajo tienen que reflejar las realidades crudas que enfrentamos: un objetivo de ahorro de al menos £500 millones y los hábitos cambiantes de la audiencia, pero estamos seguros de que el público de Today seguirá recibiendo el mismo programa brillante y escuchando a todos nuestros corresponsales.”