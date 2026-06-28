TEHERÁN- Amir Kabir Publications en Teherán ha anunciado el próximo lanzamiento de “Blood-Tears of Minab”, escrito por Hamidreza Mohajerani.

La obra busca ofrecer una narrativa documentada sobre la opresión, la resistencia y la esperanza del pueblo de Minab ante los crímenes estadounidenses-sionistas.

El proyecto tiene como objetivo preservar una parte vital de la memoria histórica de Irán y rendir homenaje a los decididos y afligidos habitantes de Minab. El libro profundiza en las dimensiones humanas y sociales del crimen de guerra perpetrado por Estados Unidos y el régimen sionista en la escuela Shajareh Tayyebeh, que resultó en el martirio de 168 estudiantes y profesores.

En respuesta a este trágico evento, Amir Kabir Publications decidió cumplir su misión cultural transformando el relato del incidente en una obra literaria perdurable.

Con este fin, el renombrado autor y traductor Hamidreza Mohajerani fue comisionado para documentar la tragedia a través de su presencia directa en la región y extensas entrevistas con las familias de las víctimas, testigos y residentes locales.

Mohajerani pasó un mes en la ciudad sureña de Minab, reuniéndose estrechamente con las familias de los mártires de la escuela Shajareh Tayyebeh. Aunque el trabajo resultante está categorizado como una novela, trasciende los límites de un drama o romance típico, sirviendo en cambio como una narrativa basada en hechos de un crimen y sus devastadoras consecuencias humanas.

El autor ha buscado sintetizar narrativas, recuerdos y entrevistas de campo para pintar un vívido retrato de la vulnerabilidad, resistencia y orgullo del pueblo de Minab, una comunidad que, en medio de una catástrofe, ha escrito su propia historia de firmeza y supervivencia.

Tras completar el proceso de escritura, el manuscrito ha sido presentado al Ministerio de Cultura y Orientación Islámica para obtener los permisos de publicación necesarios.

El 28 de febrero, la escuela primaria Shajareh Tayyebeh en Minab, provincia de Hormozgan, se convirtió en el escenario de una masacre catastrófica durante las primeras oleadas de agresión lanzadas por Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán.

El ataque ocurrió mientras los estudiantes, niños de entre 7 y 12 años, comenzaban sus lecciones matutinas. Un devastador ataque de misiles causó el derrumbe inmediato del edificio escolar, atrapando a estudiantes y profesores bajo montañas de escombros. Informes oficiales confirmaron un saldo final de 168 víctimas, con al menos 95 personas más sufriendo graves heridas, marcando una de las atrocidades más desgarradoras del día de apertura del conflicto.

Si bien las autoridades estadounidenses y sionistas intentaron inicialmente distanciarse de la carnicería mientras las imágenes de los escombros inundaban las redes sociales, investigaciones forenses y digitales rigurosas han expuesto la verdad.

Una extensa análisis de la unidad de investigaciones digitales de Al Jazeera, utilizando más de una década de imágenes satelitales y videos a nivel del suelo, confirmó que la escuela era una instalación civil distinta, aislada de cualquier instalación militar durante al menos diez años. Además, los datos satelitales revelaron que la escuela fue “golpeada tres veces” en ataques separados y deliberados, demostrando que el ataque no fue un error, sino un apuntamiento calculado de niños.

Esta conclusión ha sido respaldada por los medios de comunicación internacionales más respetados. Investigaciones de The New York Times, BBC Verify, CBC y NPR han concluido de manera independiente que Estados Unidos fue responsable del ataque. Estos hallazgos han provocado indignación mundial y han planteado preguntas fundamentales sobre la “inteligencia” utilizada para justificar el bombardeo, ya que el patrón del ataque sugiere el apuntamiento directo de una institución educativa. La tragedia de la escuela de Minab ahora se erige como un sombrío testimonio del inmenso costo humano de esta agresión y un punto focal primario para las demandas internacionales de rendición de cuentas.