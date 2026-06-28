Ver Travis Kelce reaccionar a las letras de Taylor Swift sobre tener hijos.

Travis Kelce continúa ampliando su lista de deseos.

Mientras la estrella de los Kansas City Chiefs se prepara para casarse con Taylor Swift, un video resurgido de New Heights sugiere que otro hito también podría estar en el horizonte. De hecho, el tema de los hijos surgió anteriormente al discutir una posible reunión familiar con su hermano Jason Kelce durante un segmento de octubre de su podcast.

“¿Siento que se está gestando una reunión familiar Kelce?” comentó Jason, quien comparte cuatro hijas con su esposa Kylie Kelce, en el video publicado el X 26 de junio. “Realmente no tenemos una gran familia. Sería agradable conocer a algunos de los parientes Kelce que no conocemos.”

Travis estuvo de acuerdo rápidamente. “Lo veo en nuestro futuro,” señaló, “seguro.”

Y Jason no dejó pasar el momento sin hacer una referencia jocosa a la canción de Taylor “Wi$h Li$t.”

“Una vez que tengamos algunos hijos que se parezcan en el vecindario, organizaremos una maldita reunión familiar,” dijo, haciendo referencia a la letra de la canción “The Life of a Showgirl”, “Ten un par de hijos, haz que todo el vecindario se vea como tú.”

¿Y cómo reaccionó Travis ante el huevo de Pascua jocoso de Jason? “Ahí tienes,” se rió Travis, “lo añadiré a mi lista de deseos.”