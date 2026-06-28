Copa del Mundo 2026: Inglaterra no ganará la Copa del Mundo si no mejora, escribe Phil McNulty

El lugar de Jude Bellingham en la alineación titular de Inglaterra en la Copa Mundial fue un punto de debate antes del torneo, bajo la presión del excelente estado de forma de su amigo de la infancia, Morgan Rogers del Aston Villa.

Tuchel, acertadamente, decidió que no podía prescindir de la clase y la experiencia en grandes torneos de Bellingham.

Ha sido recompensado con un gol crucial en su primera victoria en la Copa Mundial contra Croacia y luego aquí, incluso más significativamente, con una actuación que cambió el juego en el Estadio New York New Jersey frente al desafío panameño.

Bellingham trabajó en conjunto con Rogers mientras Tuchel daba descanso a Declan Rice, quien ha estado luchando con una lesión en el tendón de la corva y estaba con una tarjeta amarilla.

Los instintos de ataque de la pareja ocasionalmente dejaban a Elliot Anderson sobrecargado y sobrecargado como único pivote, pero la brillantez de Bellingham lo hizo funcionar.

A pesar de los intentos bastante obvios de Panamá de aprovechar su temperamento combustible, Bellingham fue la inspiración al forzar el primer gol, luego centró para Harry Kane para cabecear el segundo, convirtiendo al capitán de Inglaterra en el máximo goleador del país en finales de la Copa Mundial con 11, uno por delante de Gary Lineker.

Bellingham y Kane han contribuido decisivamente a las victorias contra Croacia y Panamá. Cómo los necesitaba Inglaterra aquí.

Marcus Rashford, a quien merecidamente se le dio su oportunidad después de dos actuaciones decepcionantes del nuevo jugador del Barcelona, ​​Anthony Gordon, fue la chispa más brillante de Inglaterra en la primera mitad cuando forzó una parada del portero panameño Orlando Mosquera, cabeceó por poco y luego envió un tiro libre apenas desviado.

Pero la frustración fue aumentando hasta que la calidad y la industria de Bellingham dieron sus frutos con el primer gol de Inglaterra, culminando una actuación de jugador del partido embellecida aún más con su asistencia a Kane.

Si Inglaterra quiere ganar la Copa del Mundo, necesitará que Bellingham esté en su mejor momento. Esta exhibición sugiere que está de humor para cumplir.