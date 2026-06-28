Lo Celso y Messi llevan a Argentina a superar a Jordan y completar la fase de grupos perfecta

ARLINGTON, Texas (AP) — Giovani Lo Celso se convirtió en el primer jugador argentino, además de Lionel Messi, en anotar en esta Copa del Mundo, cuando los campeones defensores completaron una barrida de tres partidos en la fase de grupos con una victoria por 3-1 sobre Jordan el sábado por la noche.

Lo Celso, en su primera titularidad en un Mundial, puso a Argentina en ventaja definitiva con un tiro libre directo en el minuto 19. Lautaro Martínez añadió un penal a los 31, y Messi anotó a los 80 tras entrar como suplente en la segunda mitad. El máximo goleador del torneo suma ahora seis goles y amplió su récord histórico en la Copa Mundial a 19.

Messi fue uno de los nueve titulares eliminados desde que Argentina ya había asegurado el Grupo J. Ingresó en el minuto 60, tres días después de cumplir 39 años, regresando al mismo estadio donde rompió el récord goleador el lunes pasado. Ha marcado en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial, rompiendo un empate con el francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho en la racha más larga en la historia del torneo.

Martínez, que fue sustituido por Messi, y el portero Emiliano Martínez fueron los únicos jugadores argentinos en iniciar los tres partidos del grupo.

Argentina, invicta en sus últimos nueve partidos de la Copa del Mundo con siete victorias y dos empates, avanza a los dieciseisavos de final y se enfrentará a Cabo Verde el viernes en Miami, sede del club de Messi en la MLS. Esta es la quinta fase de grupos perfecta de Argentina y la primera desde 2010 y 2014. El equipo tiene marca de 14, 2 y 3 en sus últimos 19 partidos de grupo. Francia y México fueron los únicos otros equipos en el campo ampliado de 48 naciones que terminaron con nueve puntos.

Jordan, clasificado en el puesto 72 del mundo, perdió los tres partidos en su debut en la Copa del Mundo y fue superado en puntos por 8 a 3. Mousa Altamari anotó en el minuto 55 después de entrar en el entretiempo.

Lo Celso y Martínez marcaron sus primeros goles en un Mundial. Lo Celso tuvo un intento anterior anulado por fuera de juego, luego obtuvo el tiro libre después de ser derribado justo fuera del área por Mohannad Abutaha, quien recibió una tarjeta amarilla. Fue el primer gol de tiro libre directo de Argentina en un Mundial desde que Messi anotó contra Nigeria en 2014.

Después de que Martínez golpeara el travesaño, el siguiente cabezazo de Julián Álvarez fue desviado por encima de la red por el portero Yazeed Abulaila. Una revisión del VAR mostró que Álvarez recibió una patada en la cara en la jugada, lo que derivó en el penalti.

Nicolás Paz, quien debutó como suplente en el último partido del primer partido de Argentina, hizo su primera apertura. A Paz y Lo Celso se unieron Marcos Senesi y Giuliano Simeone para lograr sus primeras titularidades en la Copa del Mundo. Paz y Simeone son los primeros hijos de exjugadores de la selección argentina en disputar un Mundial; ambos nacieron en Europa.