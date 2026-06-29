Crímenes de guerra en la historia

Nota de los editores: Esta publicación se basa en el artículo extenso del autor, “Historia de la Ley de Crímenes de Guerra”, que aparece en la Revista Internacional de la Cruz Roja.

La ley internacional reconoce tres categorías de crímenes principales: genocidio; crímenes contra la humanidad; y crímenes de guerra. Mientras tanto, una cuarta categoría, el crimen contra la paz o “agresión”, se esconde a la sombra de las primeras tres categorías. Existe mucha investigación relacionada con las dos primeras, genocidio y crímenes contra la humanidad. Hay mucho menos disponible en relación con los crímenes de guerra, a pesar de ser el más antiguo de los tres crímenes internacionales principales.

Esta publicación sintetiza mi investigación sobre la historia de la noción de crímenes de guerra. El resultado completo de mi investigación se puede encontrar en la Revista Internacional de la Cruz Roja.

El Estado de la Investigación sobre Crímenes de Guerra

Hay varias razones evidentes para la cantidad limitada de investigación sobre crímenes de guerra. A diferencia de la naturaleza bastante directa y clara de la ley de genocidio y crímenes contra la humanidad, la ley de crímenes de guerra es un campo altamente técnico de la ley. Requiere un conocimiento profundo y comprensión de su material normativo subyacente, es decir, el derecho internacional humanitario (DIH). También requiere la capacidad para navegar muchas ambigüedades normativas, así como una buena dosis de familiaridad con lo militar.

Además, gran parte del material normativo que conforma la ley de crímenes de guerra se encuentra en la jurisprudencia (gran parte de ella nacional), en manuales militares y en la práctica de los Estados. Finalmente, a diferencia de las nociones de genocidio y crímenes contra la humanidad que se desarrollaron principalmente (aunque no exclusivamente) en el siglo pasado, la ley de crímenes de guerra es mucho más antigua.

Como resultado de esas características, la investigación legal dirigida a este tema requiere un tipo diferente, más inquisitivo, más orientado a la historia y menos basado en opiniones que podría ser el caso en relación con otros crímenes internacionales. Por estas razones quizás, la investigación sobre crímenes de guerra ha estado mayormente a cargo de abogados militares, con algunos valientes abogados de DIH que se atreven a adentrarse en el tema, y con una participación de abogados penales internacionales que es mucho más modesta que en relación con otros crímenes internacionales.

La relativa rareza de la investigación sobre crímenes de guerra lo convierte en un tema de investigación particularmente interesante, que debe buscar fuentes y material originales en lugar de trabajar en un camino ya transitado por obras de investigación existentes.

Historia de la Noción de Crímenes de Guerra

Descubrí que la historia de la noción de crímenes de guerra abarca al menos diez siglos. En el hemisferio occidental, comienza en el siglo XII o XIII, si no antes. Surgió de leyes y costumbres de la guerra que aparecieron y evolucionaron en muchos lugares diferentes en ese momento. En ese contexto, las referencias cada vez mayores a la aplicación de esas leyes y costumbres mediante castigo, disciplina y cumplimiento penal dieron lugar a la idea de una noción aún sin nombre de crímenes de guerra.

La frase “crímenes de guerra” se usaba en el siglo XVIII. Tomó forma jurídica y se convirtió en una noción aceptada en el siglo XIX. Y comenzó a aplicarse con mayor regularidad a fines del siglo XIX y XX. Entre los muchos casos tempranos de aplicación de esta nueva noción se encuentran los procesamientos de Henry Wirz, un médico suizo y ex comandante del campo de prisioneros de guerra confederados en Andersonville, Georgia, y el Mayor John Henry Gee, comandante del campo de prisioneros confederados en Salisbury, Carolina del Norte.

Los desarrollos normativos entonces se desarrollaron de manera paralela a las primeras codificaciones internacionales de los principios del DIH, sin que la noción de crímenes de guerra fuera un elemento central de ese proceso. La idea de la criminalización internacional creció en relevancia y urgencia durante la Primera Guerra Mundial, cuando la necesidad de una aplicación creíble e individualizada de las leyes de la guerra se hizo cada vez más apremiante y eventualmente tomó su forma más completa y moderna en el contexto de procesos vinculados a la Segunda Guerra Mundial.

La Carta del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg reflejó esto al prever la descripción de los crímenes de guerra como violaciones criminalizadas de las leyes o costumbres de la guerra, que incluían asesinato, maltrato o deportación a trabajos forzados o con cualquier otro propósito de población civil en territorio ocupado, asesinato o maltrato de prisioneros de guerra o personas en el mar, matanza de rehenes, saqueo de propiedades públicas o privadas y destrucción injustificada de ciudades, pueblos o aldeas, o devastación no justificada por necesidad militar.

Algunas de estas categorías de actos considerados crímenes de guerra luego se codificaron en tratados internacionales e implementaron a nivel nacional con mayor frecuencia. Por ejemplo, las Convenciones de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional I codificaron estos crímenes de guerra como llamadas “graves violaciones” de esas convenciones.

La Expansión de los Crímenes de Guerra

Para la década de 1990, en gran parte gracias a la actividad y jurisprudencia de los tribunales penales internacionales como el de la antigua Yugoslavia y de Ruanda, y las negociaciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la ley de crímenes de guerra se hizo más certera, detallada y específica. La ley de crímenes de guerra se expandió a nuevos territorios como el conflicto armado no internacional. La ley también reconoció múltiples categorías de crímenes de guerra como parte del derecho internacional (por ejemplo, la inanición) y perdió muchas de las restricciones normativas que hasta entonces habían limitado el efecto práctico y la aplicabilidad de la noción de crímenes de guerra.

Es evidente a partir de esa historia que la noción de crímenes de guerra es tanto la expresión como el reconocimiento de que la implementación y aplicación efectiva de las demandas básicas del DIH a menudo dependen de la posibilidad de amenazar con un castigo o imponer un castigo real a aquellos que no cumplen con esos estándares. En ese sentido, los crímenes de guerra pueden definirse y deben entenderse como violaciones graves de las leyes o costumbres de la guerra por las cuales el perpetrador incurre en responsabilidad penal individual como resultado directo de la aplicación del derecho internacional.

Por qué Importa Entender la Historia de los Crímenes de Guerra

Un entendimiento sólido de la historia de esta noción es crucial para su correcta interpretación y aplicación. La importancia de la historia para comprender una noción como la de crímenes de guerra se ve amplificada por el hecho de que ninguna autoridad central decidió su creación y ninguna historia oficial explica su significado y definición. Se amplifica aún más porque los crímenes de guerra tal como los conocemos hoy han crecido en diferentes lugares, tiempos y circunstancias, que han afectado su textura y contenido.

En ese contexto, la historia proporciona una importante visión jurídica sobre las razones de las raíces normativas de una norma legal o prohibición subyacente, así como su significado y valor protector. Sin tal comprensión, la interpretación de la noción de crímenes de guerra y muchas de sus subcategorías podrían ser distorsionadas, malinterpretadas o aplicadas incorrectamente.

Por ejemplo, interpretar la grave violación de obligar a un prisionero de guerra o un civil a servir en las fuerzas de un poder hostil necesariamente implica la conciencia de que esta noción refleja “un principio bien establecido que una persona protegida no puede obligar a personas protegidas a tomar las armas en contra de su propio país”, una expresión temprana de la cual se puede encontrar en el Artículo 23(h) de las Regulaciones de La Haya de 1907.

Pero, ¿por qué estudiar el tema de los crímenes de guerra cuando tantas leyes de guerra se violan en todo el mundo? ¿No demuestran las transgresiones generalizadas la irrelevancia de estas prohibiciones legales? La respuesta clara es no. En primer lugar, un breve estudio de la historia muestra que los desarrollos legales más significativos que ocurrieron en el ámbito del DIH y el derecho penal internacional fueron todos el fruto y el legado de eventos históricos cuando la violencia sentía pocas restricciones. La ley no muere por su violación; tiene una tendencia a desarrollar las herramientas necesarias para abordar una nueva realidad criminal.

En segundo lugar, un crimen no es menos un crimen porque se comete, ya sea a gran escala o a nivel local. Los frecuentes incidentes domésticos de terrorismo, violencia doméstica o tiroteos en escuelas no hacen desaparecer la ley necesaria para castigar tales actos. En cambio, los primeros se convierten en la razón de ser de los últimos.

En tercer lugar, la ley es y sigue siendo una importante brújula moral. Establece una clara distinción entre quienes necesitan y esperan la protección de la ley, por un lado, y aquellos que la desestiman, por otro. Los perpetradores de crímenes internacionales no pueden esperar cooptarnos al resto de nosotros para aceptar el hecho consumado de sus actos criminales. Aplicar y exigir la aplicación de la ley donde ha sido violada es, por lo tanto, un acto de resistencia y una forma de señalar nuestra desaprobación moral de las acciones de otros.

Finalmente, al recibir casi todos los crímenes de guerra hay víctimas inocentes, muchas de ellas niños y otras comunidades vulnerables. La relevancia de la ley no desaparece para ellos porque ha fallado en protegerlos; se convierte en la fuente de su esperanza y demanda de justicia y rendición de cuentas.

Pensamientos Finales

Saber por qué el derecho internacional reconoce la noción de crímenes de guerra es un recordatorio sobrio de la razón más amplia de la existencia de las diversas ramas del derecho internacional que buscan proteger a los más vulnerables del daño. Por lo tanto, no son tiempos de desesperación para quienes están comprometidos con la preservación del estado de derecho en su expresión internacional. Son, en cambio, un momento de oportunidad para renovar nuestro apoyo y compromiso con las demandas más básicas que el derecho internacional coloca sobre la civilización, es decir, exigir el respeto a nuestra humanidad colectiva y mutua.

La historia nos enseña que el derecho internacional ha sido sistemáticamente más fuerte en el otro lado de la violencia y que aquellos que esperaban evadir la justicia por violar esa ley han encontrado una resistencia cada vez más determinada y efectiva lista para enfrentar su esperanza de impunidad.

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Dr. Guénaël Mettraux es Juez de las Cámaras Especializadas de Kosovo, Profesor Adjunto en la Universidad Nacional de Irlanda, Galway, y Profesor Invitado en la Universidad de Friburgo, Suiza.

Las opiniones expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente la posición oficial de las Cámaras Especializadas de Kosovo, la Academia Militar de Estados Unidos, el Departamento del Ejército o el Departamento de Defensa.

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Crédito de la foto: Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos