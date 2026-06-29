El regreso de Serena Williams al tenis

El 2 de diciembre del año pasado, comenzaron las especulaciones después de que se descubriera que Williams había vuelto silenciosamente al pool de pruebas registradas de la International Tennis Integrity Agency.

Las noticias se difundieron rápidamente, pero Williams rápidamente desmintió los rumores.

“Omg yall NO estoy regresando”, escribió Williams solo unas horas después del primer informe. “Este incendio forestal es una locura”.

Su negación no detuvo el interés. Muchos se preguntaban abiertamente por qué alguien se sometería al estricto protocolo, que incluye proporcionar su paradero durante una hora todos los días del año y someterse a pruebas aleatorias, si no tenían intención de volver a jugar.

Williams solo avivó el rumor con una aparición en “Today” el 28 de enero. Promocionando su asociación con Ro, una empresa de telemedicina, y su uso de medicamentos GLP-1, Williams fue preguntada por la presentadora Savannah Guthrie si regresaría al tenis profesional. Lo que siguió fue un intercambio incómodo que duró más de 90 segundos mientras Guthrie presionaba por una respuesta y Williams se mostraba esquiva.

Ambas sonrieron y rieron durante todo el intercambio, con Williams finalmente terminando la conversación diciendo: “No puedo discutir esto”.

Tres semanas más tarde, el 19 de febrero, publicó un video de sí misma sirviendo en su cuenta de TikTok. “No lo he hecho desde septiembre de 2023”, escribió. Tres días después, había sido oficialmente reincorporada después de completar el protocolo de regreso de seis meses de la ITIA y era elegible para jugar de nuevo en eventos de nivel tour.

En febrero, Williams llamó a Stubbs para ver “qué estaba haciendo”. Las dos había mantenido una amistad desde que Stubbs la había entrenado durante su última carrera en 2022, y Williams le dijo a los reporteros que Stubbs siempre había estado “allí para motivarme en caso de que quisiera intentarlo de nuevo”. Williams quería saber si Stubbs iría a Florida y trabajar con ella en la cancha de práctica.

Stubbs no dudó.

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