Ligas deportivas juveniles en sorpresa – Señales AZ

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¡El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Surprise ofrece ligas juveniles de fútbol, ​​tee ball, béisbol, sóftbol y voleibol, además de clases y campamentos de habilidades deportivas este otoño!

La inscripción anticipada se realizará del 29 de junio al 19 de julio y ofrece un descuento de $20. Después del período de reserva anticipada, se aplicará el precio normal. La inscripción permanecerá abierta hasta completar las divisiones.

Fútbol juvenil, tee-ball, béisbol, sóftbol y voleibol

Ligas para niños y niñas de 4 a 17 años (edad determinada el 7 de noviembre de 2026 o antes)

La temporada comienza desde principios de septiembre hasta principios de noviembre.

Los juegos se juegan los sábados y/o entre semana.

Los tiempos de práctica dependen del entrenador voluntario, generalmente una hora, una vez a la semana (5:30 p. m., 6:30 p. m. o 7:30 p. m.)

Para obtener detalles sobre la Liga de deportes juveniles de otoño, visite sorpresaaz.gov/YouthSports

Clases y campamentos de habilidades deportivas

Surprise ofrece una variedad de clases de habilidades para edades de 6 a 15 años.

De agosto a diciembre se ofrecerán clases de fútbol, ​​baloncesto, voleibol, béisbol, sóftbol, ​​fútbol americano y habilidades de velocidad y agilidad.

Se ofrecen campamentos deportivos para edades de 7 a 15 años.

Para conocer las fechas de los campamentos y clases deportivas de otoño, o para obtener más detalles, visite sorpresaaz.gov/SportsClasses

Los horarios están sujetos a cambios.

Para registrarse, diríjase a sorpresaaz.gov/SurpriseRec y haga clic en “Deportes juveniles” o comuníquese al 623.222.2000.

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