¿Realmente ganó EE. UU. la guerra de Irán?

El personal trabajador aquí en el Mundo de Drezner ha hecho poco secreto de su juicio de que, desde una perspectiva estratégica, Estados Unidos perdió la guerra en Irán.

Aún así, tales percepciones no están congeladas en ámbar. Hubo un momento en el que pude ver una estrategia que podría haber funcionado contra Irán si no hubiera sido ejecutada por una administración de incompetentes inmaduros.

Sin embargo, cuando se trata de geopolítica, vale la pena cuestionar suposiciones periódicamente. Esto es cierto con respecto a la guerra de Irán. Y durante la última semana más o menos, algunos contrarios han intentado argumentar que, a pesar de las apariencias externas, Estados Unidos lo hizo mejor y Irán lo hizo peor de lo que se entiende comúnmente. Vale la pena revisar estos argumentos para ver si, dentro de cinco años, los historiadores revisionistas se encontrarán reevaluando el resultado de la Operación Furia Épica.

Empecemos con el ensayo de Matthew Kroenig en Foreign Policy, “Estados Unidos Ganó la Guerra Con Irán”. ¡Un título bastante provocador! Su tesis es igualmente provocativa:

“Sin duda, Estados Unidos no registró un golpe de nocaut contra la República Islámica, pero para seguir con la metáfora del boxeo, ganó por puntos. Durante varias semanas, comenzando el 28 de febrero, Estados Unidos lanzó golpe tras golpe pesado contra su oponente. La Operación Furia Épica logró la mayoría de los objetivos declarados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al degradar seriamente el programa nuclear de Irán, su ejército convencional, su base industrial de defensa y su liderazgo”.

Este argumento sería más persuasivo si dos cosas fueran ciertas: primero, que esos eran de hecho los objetivos declarados de Trump, y segundo, que realmente se lograron con la Operación Furia Épica. Los objetivos declarados por Trump incluían un cambio de régimen (lo cual no ocurrió), destruir el complejo industrial de misiles de Irán (lo cual no ocurrió) y desconectar a Irán de sus fuerzas proxy en la región (lo cual, para ser justos, ocurrió parcialmente). En cuanto a los objetivos enumerados por Kroenig, ninguna acción en la Operación Furia Épica degradó el programa nuclear de Irán.

Desafortunadamente, el resto del ensayo no es mejor. Kroenig no ofrece realmente un argumento serio, más bien lanza conceptos al azar para ver si algo se pega. Aquí hay una lista de ventajas secundarias que enumera, seguido de mis pensamientos:

“Mantener la promesa de Trump al pueblo iraní de que ‘la ayuda está en camino’. Bombardear un país y luego abandonarlo a un régimen aún más duro no cumple la categoría de ‘promesas cumplidas’. De hecho, si acaso, la reversión de Trump en cuanto al cambio de régimen garantiza que los iraníes comunes verán a Trump como un cómplice del régimen en lugar de su destructor.

“La guerra demostró que Estados Unidos todavía está dispuesto y es capaz de participar en acciones militares a gran escala. Esta es una afirmación ridícula, y la evidencia es que Kroenig se contradice literalmente en este punto más tarde en el ensayo, reconociendo que a Trump no le gusta el uso sostenido de la fuerza militar y que ‘le incomoda las campañas militares largas y prolongadas sin un final claro a la vista’. Elija un camino.

“La guerra también le dio la oportunidad al ejército de EE.UU. de practicar.’ ¡Este podría ser el argumento más tonto jamás articulado en las páginas de Foreign Policy.! ¿¡Práctica?! Vamos a hablar de práctica?! ¿En serio? ¡Esa es una razón horrible para ir a la guerra! Además, el ejército de EE.UU. no necesita práctica. En este siglo, el ejército de EE.UU. ha luchado en dos guerras a gran escala y numerosos enfrentamientos más cortos. En el último año solamente, Trump ha usado la fuerza contra siete países diferentes. No estoy seguro de qué práctica adicional era necesaria, excepto quizás en cómo encubrir lo mal que los iraníes dañaron una base naval de EE.UU.

“Washington en realidad no necesita un acuerdo nuclear. El programa nuclear de Irán ha sido devastado, y si se reconstruye, el Pentágono simplemente puede destruirlo de nuevo. Esta es la versión regional de la estrategia de ‘cortar el césped’ de Israel, que obliga a las sucesivas administraciones de EE.UU. a tomar acciones impopulares periódicas que incurrirán en represalias regionales. No exactamente un gran resultado estratégico. También se nota que este punto implícitamente reconoce que el acuerdo nuclear declarado apesta.”

Sigamos adelante.

En Foreign Affairs, James A. Jeffrey ofrece un argumento algo más fuerte e ilógico al enmarcar la Operación Furia Épica en el contexto más amplio de Oriente Medio: