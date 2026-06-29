Mundial: Messi y Argentina miran a Cabo Verde en dieciseisavos de final

El delantero argentino Lionel Messi (10) ha marcado en un récord de siete partidos consecutivos en la Copa del Mundo y él y los campeones defensores terminaron perfectos en el estado del grupo. Juan Figueroa/The Dallas Morning News

ARLINGTON — Con la mente ya puesta en el partido del viernes en Miami contra el sorprendente equipo de Cabo Verde, más que en cumplir con el compromiso final de la fase de grupos del Mundial, la selección argentina de fútbol concluyó una marcha perfecta de la fase de grupos hasta los dieciseisavos de final.

Los argentinos una vez más fueron colmados de cariño por sus fieles seguidores, que llenaron el estadio AT&T y convirtieron la victoria del sábado por 3-1 sobre Jordan en una fiesta.

El entrenador Lionel Scaloni hizo nueve cambios en la alineación utilizada en la victoria por 2-0 sobre Austria en el mismo estadio el pasado lunes. Sólo mantuvo entre los titulares al portero Emiliano Martínez y al delantero Lautaro Martínez. La superestrella Lionel Messi entró a mitad de la segunda mitad, ampliando aún más sus récords y saliendo del campo con otra gran ovación de los 70.649 espectadores.

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Por un lado, Scaloni buscó dar descanso a varios jugadores que venían de derrotar a los austriacos y derrotar a Argelia por 3-0 en su primer partido la semana anterior en Kansas City. También aprovechó para experimentar y dar tiempo de juego a todos los integrantes de la plantilla, a excepción de los dos porteros suplentes.

El resultado fue otra victoria, con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Messi. Argentina avanzó con un récord perfecto de 9 puntos en la cima del Grupo J, acompañada por Austria (finalizando segunda con 4 puntos) y Argelia (avanzando como uno de los mejores terceros lugares, también con 4 puntos).

Argentina, campeona defensora, ya había asegurado su lugar en los dieciseisavos de final y el primer lugar en el Grupo J, sabiendo de antemano que su próximo oponente sería Cabo Verde en la batalla por un lugar en los octavos de final. Esta fue la quinta vez en la historia que Argentina avanzó a través de la fase de grupos con un récord perfecto; En particular, en ninguna de esas ocasiones anteriores los tres veces campeones de la Copa (1978, 1986 y 2022) ganaron el título.

Contra Jordania, Lo Celso destacó en su debut mundialista, ya que formó parte del plantel de Rusia 2018 pero se perdió el de Qatar 2022 por lesión. Fue una dulce redención para el experimentado centrocampista ofensivo, que se puso en la piel de Messi y lo emuló perfectamente al abrir el marcador en el minuto 19 con un magistral tiro libre con la zurda desde el borde del área penal.

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El delantero Lautaro Martínez amplió la ventaja desde el punto de penalti en el minuto 31, saboreando finalmente su primer gol en un Mundial. El penal se concedió después de que Yazan Alarab cometiera una falta sobre Marcos Senesi, quien también impresionó en su debut, cuando el defensa central intentó rematar de cabeza tras un rebote en el área chica.

El hábil Mousa Altamari descontó para Jordan en el minuto 55, anotando desde dentro del área tras recibir un centro desde la banda derecha y poniendo así fin a la racha de portería a cero de Argentina. Fue el único gol que encajó el equipo de Scaloni durante la fase de grupos.

Messi, brillante una vez más

Finalmente, lo mejor quedó para el final. Messi marcó el tercer gol de su equipo en el minuto 80 con un tiro libre raso con la zurda. Esto elevó su cuenta en el torneo a seis goles en sólo tres partidos y amplió su récord como máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la Copa del Mundo a 19; También amplió su racha récord de goles a siete partidos consecutivos, que se remonta a la victoria en octavos de final sobre Australia en 2022 en Qatar.

El capitán argentino no habló con los medios después del partido, pero luego recurrió a las redes sociales para expresar su satisfacción.

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â€œOtra victoria para cerrar la fase de grupos. Seguimos avanzando juntos…”, escribió, enviando un claro mensaje de unidad al resto del equipo, a los fanáticos que lo celebraron una vez más en Texas y a los millones de personas que regresan a casa en Argentina, enloquecida por el fútbol, ​​que siguen con entusiasmo el progreso del equipo.

Scaloni, que dio al equipo un día libre el lunes en su base de entrenamiento de Kansas City, volvió a elogiar al capitán durante la rueda de prensa posterior al partido en Arlington.

Reconoció que fue el propio Messi quien prefirió iniciar el partido entre los suplentes, tanto para descansar físicamente como para permitir a sus compañeros, como Lo Celso, la oportunidad de mostrar sus habilidades en un escenario mundialista.

“Podría haber jugado 90 minutos y, sin querer menospreciar al oponente, podría haber pulido aún más su leyenda”. Pero prefirió que sus compañeros tuvieran minutos y se concentraran en lo que viene”, dijo Scaloni. â€”Eso dice mucho sobre él, porque no se centra en las estadísticas de las que tanto habla la gente. Demuestra lo que significan para él la selección, el grupo y sus compañeros. Por lo demás, siento lo mismo que tú: no quedan palabras”.

Respecto a los experimentos que realizó con cambios en su once titular y diferentes planteamientos tácticos, el técnico indicó que sacó conclusiones positivas, especialmente con la incorporación de Exequiel Palacios, volante habitual del Bayer Leverkusen de Alemania, quien jugaba como lateral derecho.

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“Es una posición en la que necesitamos tener opciones. Le dimos descanso a Nahuel (Molina), que venía de una larga baja, y no quiero arriesgar a Gonzalo (Montiel) porque creo que puede ser importante en momentos claves”, explicó Scaloni. “Hoy fue un partido en el que no podíamos arriesgar a nadie y queríamos ver un jugador potencial que pudiera jugar en esa posición”.

Otra de las variantes de Scaloni fue jugar con sólo tres defensores por momentos y colocar dos jugadores al frente como objetivos en el área contraria: Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quien aún recupera su mejor forma tras recuperarse de una lesión en el tobillo.

Finalmente, Scaloni se dirigió a Cabo Verde, que, en su primera participación en un Mundial, se convirtió en uno de los nueve representantes africanos en avanzar a los nuevos dieciseisavos de final en el primer torneo con 48 participantes. El viernes en Houston, la pequeña nación insular del Océano Atlántico empató 0-0 con Arabia Saudita y con su tercer empate consecutivo avanzó a la fase eliminatoria en el segundo lugar del Grupo H.

â€œEs un buen equipo, que le ha puesto las cosas difÃciles a sus tres oponentes. Es un rival duro y nos va a poner las cosas difíciles porque ya se lo hicieron a España, una de las favoritas, a Uruguay y a Arabia Saudita”, dijo Scaloni, quien también expresó su molestia por jugar a las 6 de la tarde con el calor sofocante de Miami.

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“Basándonos en lo que estamos viendo en este Mundial, tenemos que tener cuidado”, continuó en su análisis de Cabo Verde. “Son un equipo rápido, de calidad y bueno”.