Nate Bargatze acaba de romper su silencio después de la controversia de Trump en la Casa Blanca de UFC

El comediante Nate Bargatze publicó en Instagram por primera vez desde que fue visto en el evento UFC del cumpleaños del presidente Donald Trump en el césped de la Casa Blanca.

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Pero el cómico, que ha construido una marca como un acto apolítico y familiar, aún no se ha pronunciado sobre su aparición en el evento. â€”Tres ciudades. Cuatro espectáculos. Un gran fin de semana”, escribió junto con una foto de él mismo actuando. â€œGracias a todos los que nos acompañaron en Houston, Austin y Corpus Christi. Phoenix, nos vemos pronto ðŸ’€â€ También actualizó sus Historias de Instagram para incluir fotos de esos programas.

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Muchos de los comentarios en su nueva publicación de Instagram han sido de apoyo, pero The Daily Beast informó que los comentarios negativos se estaban eliminando rápidamente.

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Algunos fanáticos en las redes sociales estaban furiosos con el comediante cuando fue visto en fotos del evento. Estaba detrás de Trump en una imagen y también posó para fotografías con figuras clave del MAGA, incluido el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el presidente republicano de la Cámara de Representantes de Luisiana, Mike Johnson.

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Algunos han instado a Bargatze a hablar sobre por qué estuvo en el evento. Pero hasta ahora, el único comentario ha venido del dos veces Sábado noche en vivo representantes del anfitrión.

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“Nate es ante todo entretenimiento familiar”, dijo un representante de Bargatze al HuffPost después de ser visto en el evento. â€œÉl no es político, ni nada de lo que produce. También es un gran fanático de UFC y lo ha sido desde antes de que se volviera político”.

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El representante agregó que Bargatze tiene “fanáticos de ambos lados del pasillo” y asistió al evento de Trump “para disfrutar de un deporte que ama”.

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Este artículo apareció originalmente en HuffPost.

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