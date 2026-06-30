Dos equipos considerados como posibles contendientes para ganar la Copa del Mundo de 2026, Marruecos y los Países Bajos, se enfrentan esta noche en Monterrey.

Marruecos avanzó de un grupo que también contenía a Brasil, Escocia y Haití, terminando en segundo lugar después de obtener siete puntos en sus tres juegos.

Los holandeses fueron aún más impresionantes, liderando el Grupo F por delante de Japón, Suecia y Túnez.

Estadísticas para Países Bajos vs. Marruecos: – Marruecos ya ha marcado tantos goles en tres juegos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 como lo hizo en siete juegos en 2022 (6). Promedian 16 tiros por juego en 2026, en comparación con solo nueve tiros por juego en 2022. – Países Bajos ha avanzado en siete de sus últimos diez juegos de fase eliminatoria de la Copa del Mundo de la FIFA desde 2010, aunque tres de sus últimos cinco han terminado en una tanda de penales. Su último encuentro los vio perder 4-3 en penales contra Argentina en los cuartos de final de 2022. – Esta será la segunda vez que Países Bajos y Marruecos se enfrenten en la Copa del Mundo de la FIFA, con los holandeses ganando 2-1 en un juego de la fase de grupos en 1994 gracias a los goles de Dennis Bergkamp y Bryan Roy.