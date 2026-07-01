Soucek se compromete con West Ham relegada a pesar de una lesión de tobillo.

Soucek se compromete con West Ham relegada a pesar de una lesión...

El jugador Tomas Soucek insiste en que está “listo para hacer todo lo posible” para ayudar al West Ham a regresar a la Premier League, después de recuperarse de una lesión en el tobillo.

Los Hammers terminaron en el puesto 18 de la máxima categoría del fútbol inglés, quedando a dos puntos de sus rivales del Tottenham y descendiendo a la Championship.

El West Ham descendió de la Premier League por primera vez desde la temporada 2010-11, con sus 39 puntos siendo los más altos de un equipo que desciende desde que Birmingham y Blackpool lo hicieron con 39 en 2010-11.

Soucek jugó en 35 de los 38 partidos de liga en 2025-26, marcando la cuarta mayor cantidad de goles para el West Ham (cinco), ganando la quinta mayor cantidad de duelos (136) y la sexta mayor cantidad de entradas (24).

La campaña del Championship del West Ham comienza el 16 de agosto contra Burnley, quienes también descendieron de la Premier League, pero Soucek está previsto que se pierda el comienzo de la temporada 2026-27.

El jugador de 31 años sufrió una lesión en el tobillo mientras representaba a la República Checa en la Copa del Mundo, con el West Ham confirmando que sufrió daño en los ligamentos.

A pesar del contratiempo y de las dudas sobre su futuro, Soucek está decidido a ayudar a los Hammers a recuperar su estatus en la máxima categoría.

“Esto no es cómo imaginé terminar la temporada”, dijo Soucek en su cuenta de X.

“No con el West Ham. No con la República Checa. Y ciertamente no con una lesión. Lamento no poder dar a nuestros fanáticos los momentos y resultados que se merecían. Eso me duele más que nada.

“Lo bueno del fútbol es que…

“No con el West Ham. No con la República Checa. Y ciertamente no con una lesión. Lamento no poder dar a nuestros fanáticos los momentos y resultados que se merecían. Eso me duele más que nada.

“Durante 12 años como profesional, he tenido la suerte de evitar lesiones graves. Ahora tengo que enfrentar un desafío que no había enfrentado antes. ¡Pero todos los que me conocen saben una cosa: nunca me rindo!

“Desde que terminó la temporada, solo he tenido una cosa en mente. West Ham United. Este club significa mucho para mí y estoy listo para hacer todo lo posible para ayudar a que regrese a donde pertenece; a la English Premier League.

“Para el futuro inmediato, apoyaré a los chicos fuera del campo mientras me rehabilito. Luego, una vez recuperado, daré todo lo que tengo en el campo, luchando junto a los chicos una vez más.”