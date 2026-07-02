Luna Oscura: El Altar de Sangre

MILÁN, ITALIA – 21 DE JUNIO: (NOTA DEL EDITOR: La imagen ha sido retocada a pedido del sujeto.) ENHYPEN asisten al desfile de moda Primavera/Verano 2027 de moda masculina de Prada en la Fundación Prada el 21 de junio de 2026 en Milán, Italia. (Foto de Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Prada) Getty Images for Prada

¡Cosplayers vampiros y fans de K-pop, ESTE ES SU MOMENTO!

Tras su show de la Gira Mundial BLOOD SAGA en San Diego el martes antes de la Comic-Con, las estrellas de K-pop ENHYPEN llegarán este año a la Comic-Con de San Diego y están completamente listos para celebrar su webtoon y anime Dark Moon: The Blood Altar.

Como muchos grupos de K-pop, ENHYPEN tiene su propia historia, centrada en ellos como antiguos caballeros convertidos en vampiros y su amor por una mortal (que representa a su base de fans, ENGENES). Recientemente convirtieron su amor en un vampiro rompiendo una ley prohibida y ahora deben huir, lo cual es el foco de su álbum, The Sin: Vanish.

Ahora, con Dark Moon, encaja perfectamente en su lore de lo sobrenatural, donde todavía están en este mundo con vampiros y hombres lobo. El concepto de Dark Moon ha sido transmitido a través de sus películas conceptuales, videos musicales, el webcómic de HYBE y, más recientemente, la serie animada.

ENHYPEN EN SDCC BELIFT LAB

Se creó una cuenta en X (anteriormente conocido como Twitter) para “DARK MOON VAMPS”, insinuando que los miembros Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-Ki harán una aparición en la convención internacional de cómics, que se llevará a cabo del 23 al 26 de julio. Ahora que la noticia está fuera, ENHYPEN hará más que simplemente asistir a un panel.

En el centro de convenciones habrá un stand de Dark Moon: The Blood Altar (No. 4129) lleno de sorpresas y obsequios para que los fans lo visiten.

Aunque la fecha del panel no ha sido confirmada, los miembros y el equipo detrás del webcómic participarán para hablar sobre sus planes futuros. Sin duda, también se mostrará contenido exclusivo de Dark Moon: The Blood Altar.

ENHYPEN también planea un evento fuera del recinto, “DARK MOON BLOOD NIGHT”. Será exclusivamente para los fans. A medida que se acerquen las fechas, revelarán cómo podrán acceder.

La historia de Dark Moon: The Blood Altar es una historia de romance fantástico centrada en Sooha, una joven escolar con fuerza sobrehumana que se traslada a la prestigiosa Academia Decelis, que odia a los seres sobrenaturales. Allí conoce a los miembros de ENHYPEN, cada uno de los cuales esconde el hecho de que son vampiros con poderes únicos. Al prometer protegerla, comienzan a sentirse atraídos por ella y a seguir sus deseos. Después de que una persona es asesinada y parece que lo hizo un vampiro, Sooha se encuentra en medio de un conflicto entre los vampiros y el grupo de hombres lobo. Debe encontrar la manera de navegar por este peligroso mundo sobrenatural.

Más detalles surgirán a medida que los días se acerquen al evento. ENHYPEN en la Comic-Con de San Diego para Dark Moon: The Blood Altar. Estén atentos a las actualizaciones aquí. La Comic-Con de San Diego comenzará el jueves 23 de julio y se extenderá hasta el domingo 26 de julio en el Centro de Convenciones de San Diego.