Predicción Argentina vs Cabo Verde: previa del partido del Mundial 2026

El camino hacia una segunda final consecutiva de la Copa del Mundo continúa para Argentina, cuando los campeones se enfrenten a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Con ambos equipos invictos, ¿podrían los debutantes en el torneo provocar posiblemente la mayor sorpresa en la Copa del Mundo de todos los tiempos?

Argentina vs Cabo Verde: las ideas clave

El superordenador Opta espera que Argentina tenga pocas dificultades para asegurar su pase a octavos de final, ya que el equipo de Lionel Scaloni ganó exactamente el 81,0% de las simulaciones previas al partido.

Argentina es apenas el tercer campeón vigente en llegar a los octavos de final de la Copa del Mundo este siglo, después de Brasil (perdió ante Francia en los cuartos de final de 2006) y Francia (venció en los penaltis en la final de 2022).

Cabo Verde es la primera nación en llegar a los octavos de final en su primera aparición en un Mundial desde Eslovaquia en 2010, y el primer equipo africano en hacerlo desde Ghana en 2006.

Sólo uno de los cuatro debutantes del torneo llegó a los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026, y la recompensa por los actos heroicos de Cabo Verde en la fase de grupos es un encuentro con los campeones defensores, cuando se enfrenten a Argentina repleta de estrellas en Miami.

Tanto el Albiceleste y los Blue Sharks están invictos, con Argentina ganando tres juegos de tres y Cabo Verde clasificándose para los octavos de final a través de tres empates en un grupo que incluye a dos campeones anteriores de la Copa del Mundo.

Argentina amplió su récord del 100% con una victoria sobre otro debutante en su último partido del Grupo J, superando a Jordania por 3-1, habiendo ya asegurado el primer puesto con victorias sobre Argelia y Austria.

El tiro libre de Giovani Lo Celso y el penal de Lautaro Martínez marcaron la pauta desde el principio, con Lionel Messi saliendo del banco para anotar su sexto gol del torneo después de que Mousa Al Tamari redujera a la mitad el déficit en la segunda mitad.

Messi ya había superado a Miroslav Klose (16) como máximo goleador de la Copa del Mundo, y un segundo tiro libre exitoso contra Jordan lo convirtió en el primer jugador en la historia del torneo en anotar en siete apariciones consecutivas.

El capitán argentino anotó 11 goles en esa racha de siete partidos y ha participado en nueve goles en sus últimas cinco apariciones en eliminatorias de la Copa del Mundo con cinco goles y cuatro asistencias.

Las jugadas a balón parado podrían volver a ser claves para Argentina, ya que se enfrenta a una defensa de Cabo Verde que también ha mantenido dos porterías a cero, manteniendo a España y Arabia Saudita en empates sin goles a ambos lados de un emocionante empate 2-2 con Uruguay.

La segunda blanqueada convirtió a Vozinha en el tercer portero de 40 años o más en mantener varias porterías a cero en la Copa del Mundo, uniéndose a un club exclusivo junto a Peter Shilton y Dino Zoff.

Esos tres empates le dieron a Cabo Verde un segundo lugar detrás de España en el Grupo H, convirtiéndose en la primera nación debutante en quedar invicta en sus primeros tres partidos de grupo en la Copa Mundial desde Senegal en 2002.

Por lo tanto, Cabo Verde se convirtió en la primera nación en llegar a los octavos de final mediante tres empates desde Chile en 1998, y sólo la cuarta en empatar cada uno de sus primeros tres partidos en el torneo después de Gales, Camerún y la República de Irlanda.

Sin embargo, el récord de los Blue Sharks podría resultar un buen augurio, dado que siete de los últimos 13 partidos eliminatorios de la Copa Mundial de Argentina han ido a la prórroga. De hecho, ningún equipo ha tenido más partidos de este tipo más allá de los 90 que el Albiceleste (11 en total, al mismo nivel que Alemania e Italia).

El equipo de Scaloni necesitó penales para superar a Holanda (en cuartos de final) y a Francia en la final hace cuatro años, y Cabo Verde buscará causarle a Argentina una frustración similar este año.

Argentina vs Cabo Verde Cara a cara

Este es el primer encuentro entre Argentina y Cabo Verde. El Albiceleste ha ganado cada uno de sus últimos siete partidos contra oponentes africanos en la Copa del Mundo, pero cometió un error en el primer partido de ese tipo, perdiendo 1-0 ante Camerún en 1990.

Otro pedazo de historia para Cabo Verde es el de convertirse en apenas el tercer equipo que se enfrenta a los campeones de la Copa del Mundo en los octavos de final de su debut, después de que Noruega perdiera 2-1 ante Italia en 1938 y Ghana fuera derrotada por 3-0 ante Brasil en 2006.

Los tres partidos de Cabo Verde contra rivales de la CONCACAF se han producido en los últimos cuatro años, perdiendo 1-0 ante Ecuador en 2022 y 4-2 ante Chile en marzo de este año antes de su empate 2-2 con Uruguay en la fase de grupos.

Argentina vs Cabo Verde Predicción

Mientras los campeones del mundo se enfrentan a los debutantes del torneo que ya han superado sus posibilidades para llegar a esta etapa, no sorprende ver a Argentina calificada como gran favorita por la supercomputadora Opta.

De 25.000 simulaciones previas al partido, el equipo de Scaloni salió victorioso en el 81,0% de los resultados, lo que sugiere que la calidad de Argentina será demasiado para Cabo Verde durante los 90 minutos.

Con solo un 6,8% de posibilidades de victoria y un empate con un 12,3% de probabilidad, Cabo Verde es, cuando menos, un outsider cuando se trata de predecir quién avanzará a los octavos de final.

Teniendo en cuenta la prórroga y los penaltis, Argentina tiene un 89,4% de posibilidades de llegar a octavos de final, mientras que Cabo Verde sólo avanzó en un 10,6% de las simulaciones.

Argentina vs Cabo Verde Escuadrones

Argentina:Juan Musso, Gerónimo Rulli, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentán Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lionel Messi, Nico González, Giuliano Simeone, Nico Paz, José Manuel López, Lautaro Martínez.

Cabo Verde:Vozinha, Márcio Rosa, CJ dos Santos, Stopira, Diney Borges, Pico Lopes, Logan Costa, Sidny Cabral, Steven Moreira, Wagner Pina, Kelvin Pires, Kevin Pina, João Paulo, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Laros Duarte, Yannick Semedo, Telmo Arcanjo, Jovane Cabral, Gilson Benchimol, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Dailon Livramento, Ryan Mendes, Nuno da Costa, Hélio Varela.

Argentina vs Cabo Verde Alineaciones previstas

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