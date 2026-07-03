Argentina, gran favorita, “no se sorprende” de enfrentarse a Cabo Verde en dieciseisavos de final

Argentina será un gran favorito cuando se enfrente a Cabo Verde, debutante en la Copa del Mundo, en su partido de dieciseisavos de final hoy en Miami Gardens, Florida.

Pero el técnico argentino Lionel Scaloni dice que encontrarse con sus enemigos africanos en esta etapa, en lugar de Uruguay o Arabia Saudita como algunos predijeron, está lejos de ser una sorpresa.

“Ya los hemos observado, no sólo porque jugamos contra ellos, sino porque estábamos analizando oponentes potenciales (antes)”, dijo Scaloni a través de un intérprete. â€”Y luego calificaron. Y no nos sorprende, para ser honesto.

â€œSon un buen equipo y no estÃ¡n aquÃ por casualidad. Debemos respetarlos y eso es lo que haremos”.

Hasta ahora, La Albiceleste lo ha hecho bastante bien, derrotando a sus tres oponentes del grupo por múltiples goles. Y a los 39 años, Lionel Messi está teniendo posiblemente el mejor Mundial individual de su histórica carrera.

El ocho veces ganador del Balón de Oro ya suma seis goles, empatado con el francés Kylian Mbappé en el liderato del torneo, y actualmente es el líder de la Copa del Mundo con 19 de todos los tiempos, tras haber superado al alemán Miroslav Klose con su doblete contra Austria. Mbappé le pisa los talones a Messi con 18 de todos los tiempos.

Si hubo alguna tentación de pasar por alto a un oponente poco atractivo como Cabo Verde (la nación más pequeña por población en llegar a la fase eliminatoria), se ve atenuada por el conocimiento de que una mala actuación podría significar el final de la carrera de Messi en la Copa Mundial.

“No tenemos idea de cuántos partidos tendremos que jugar”, dijo Rodrigo De Paul, internacional de Messi y compañero de equipo en el Inter Miami. â€”No es bueno pensar de esta manera. Para mí lo principal es disfrutar cada día de Leo Messi, como cualquier ciudadano argentino.

â€œPor supuesto, siempre valoramos mÃ¡s aquellas cosas que ya no tenemos. Eso es parte de la vida. Pero todos disfrutamos tenerlo cerca. Y, por supuesto, debemos recordar siempre que nuestro principal objetivo es el partido de mañana”.

Cabo Verde empató sus tres partidos de la fase de grupos, incluida una actuación defensiva que llamó la atención en un empate 0-0 contra España, favorita del torneo, y un resultado de 2-2 contra Uruguay, otra potencia sudamericana.

Esas actuaciones han hecho que el mundo se gane el cariño de la nación insular frente a la costa atlántica de África, y han reforzado la confianza de su entrenador, que utiliza el singular nombre de Bubista, en su enfoque táctico contra oponentes más anunciados.

“Nosotros, como equipo, tenemos nuestra propia estrategia, no sólo contra Messi, sino contra todo el equipo”, dijo Bubista a través de un intérprete. â€œSabemos que son los actuales campeones del mundo, uno de los mejores equipos del torneo. Y jugaremos contra todo el equipo. Sabemos que Messi es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero jugaremos organizados y contra todo el equipo”.

El zaguero veterano Stopira dice que los asuntos de su equipo siguen sin terminar. Es un grupo que no quiere verse desintegrado por la fuerza de una derrota que ponga fin al torneo.

“Siempre estamos unidos como equipo”, dijo Stopira a través de un intérprete. â€œJugamos entre nosotros en el vestuario y estamos muy unidos como siempre lo hemos estado. Y hoy aún más, porque estamos cada vez más cerca del partido más importante de nuestra historia.

“Así que estamos siendo responsables y también tratando de disfrutar el partido. No llegamos al escenario por casualidad. Fue nuestro propio mérito. Y queremos mostrar al mundo nuestras cualidades, nuestros valores. Y hay mucha calidad en el fútbol caboverdiano”.