La inacción ante la devastación ambiental resultante de conflictos agrava los impactos de la guerra.

TEHRAN – Shina Ansari, jefa del Departamento de Medio Ambiente (DOE), ha destacado que permanecer en silencio ante la destrucción ambiental causada por los beligerantes es equivalente a aceptar una amenaza que, tarde o temprano, impactará a todos.

“El medio ambiente es la primera víctima silenciosa de la guerra y la última en recuperarse de sus consecuencias. La naturaleza no reconoce el fin del conflicto armado. La destrucción ambiental puede continuar socavando la salud humana, la seguridad alimentaria, los recursos hídricos y la biodiversidad durante décadas después de que las armas se queden en silencio”, señaló la funcionaria.

Ella hizo estas declaraciones durante la novena sesión del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo (CED9) celebrada del 1 al 3 de julio en Bangkok, Tailandia.

Al referirse a algunos de los crímenes de guerra más graves y catástrofes ambientales causadas por la beligerancia de potencias regionales en las últimas décadas, mencionó que durante el último año, la coalición EE. UU.-Israel ha impuesto dos guerras ilegales contra Irán.

Dirigiéndose a la comunidad internacional para fortalecer los mecanismos internacionales para prevenir la destrucción ambiental durante conflictos armados, evaluó los daños ambientales, documentó los impactos ambientales, garantizó la responsabilidad de los agresores y aseguró una compensación efectiva.

La CED9 reunió a ministros, líderes y responsables políticos para reforzar la cooperación regional para abordar desafíos ambientales y de desarrollo clave, incluido el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la gestión sostenible de los recursos y los riesgos de desastres.

Se revisó el progreso en las áreas prioritarias establecidas en la Declaración Ministerial, Protegiendo Nuestro Planeta a Través de la Cooperación Regional y la Solidaridad en Asia y el Pacífico, adoptada por el Comité en su séptima sesión en 2022, así como problemas pendientes a abordar por el Comité, con un enfoque adicional en promover la formulación de políticas sinérgicas e implementación integrada para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y abordar la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.

La CED es un órgano subsidiario de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CEPAL). Se convoca cada dos años para revisar las tendencias regionales, identificar prioridades para la acción, promover el diálogo, considerar posiciones regionales comunes y promover un enfoque colaborativo para abordar los desafíos de desarrollo de la región entre los Gobiernos y la sociedad civil, el sector privado, el Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. El Comité proporciona recomendaciones a la Comisión. Cada cuatro años, el Comité se convoca a nivel ministerial para proporcionar orientación de alto nivel.

Ambas Convenciones se adoptaron en respuesta a la controversia generada en la Guerra del Golfo Pérsico de 1990-1991, donde la destrucción intencionada de más de 600 pozos petroleros en Kuwait resultó en graves daños ambientales y llamados para fortalecer las protecciones legales para el medio ambiente durante conflictos armados.

Desde el inicio de los ataques terroristas de los Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán, numerosas infraestructuras – incluidas las instalaciones de almacenamiento de petróleo – han sido atacadas en actos de agresión.

Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), hablando en una conferencia de prensa en Ginebra, expresó preocupación por las consecuencias para la salud y el medio ambiente de los ataques de Israel y los Estados Unidos a los depósitos de petróleo en Irán debido a la liberación de contaminantes tóxicos al aire.