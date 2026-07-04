Los iraníes han salido victoriosos después del conflicto. Se han demostrado como una nación pura y unida al no dividirse en pequeñas facciones durante la reciente confrontación militar con Estados Unidos e Israel. Los estadounidenses e israelíes parecían estar lanzando una estrategia de shock y asombro contra los iraníes para abrumarlos y derrocar fácilmente su régimen.

Sin embargo, no pudieron lograr su tarea, lo que resultó en presión social desde dentro de Estados Unidos, ya que el 61% de las personas no estaban a favor de emprender una guerra de elección contra Irán, mientras que la escalada concluyó en enormes contratiempos financieros para tanto Estados Unidos como Israel.

Según John Kiriakou, ex oficial de la CIA, el primer ministro israelí le dijo a Trump que podrían derrocar fácilmente el régimen de Irán debido al malestar social prevaleciente en ese momento. Pero los iraníes permanecieron intactos y unidos, apoyando a su gobierno. Esto frustró las ambiciones de estadounidenses e israelíes.

El día en que estadounidenses e israelíes lanzaron una agresión no provocada contra Teherán, Irán impuso el cierre del Estrecho de Ormuz, lo que permitió a Irán mantener la ventaja a lo largo de la confrontación y mantener su posición contra el enemigo.

El Estrecho de Ormuz estaba abierto antes del 28 de febrero, pero durante la guerra se observó que Estados Unidos presentó su cierre como una causa de guerra, cuando obviamente era una consecuencia de la guerra. Además de este contexto, Teherán colocó muchas minas en las aguas del Estrecho de Ormuz para obstaculizar el flujo del comercio marítimo a través del estrecho.

Desde el principio, los iraníes adoptaron una estrategia militar llamada Defensa Mosaico, en la que descentralizaron su sistema de defensa, dividiendo su ejército en 31 facciones que podían tomar decisiones en el acto sin consultarlo con el mando central de Teherán. Esto permitió a su ejército tomar decisiones militares rápidas y golpear objetivos militares a su elección. Esta estrategia ayudó significativamente a los iraníes a mantener la ventaja en el conflicto, mantener su posición y resistir contra su enemigo.

Los iraníes también emplearon la estrategia de guerra asimétrica, atacando con drones baratos Shahed-136 y utilizando diferentes tipos de misiles para abrumar al enemigo. Utilizaron drones valorados entre 20,000 y 50,000 dólares, mientras que estadounidenses e israelíes utilizaban equipos defensivos costosos valorados entre 1 millón y 4 millones de dólares.

Irán luchó contra las fuerzas estadounidenses utilizando una estrategia llamada guerra horizontal, ampliando el conflicto en todo Medio Oriente al atacar bases estadounidenses en la región y haciendo que la región fuera cada vez más vulnerable e inestable para otros países allí. Esto ayudó a Irán a consolidar su poder duro en la región.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) eliminó los radares más costosos de Estados Unidos situados en diferentes países de la región. Derribaron sistemas de radar AN/FPS-132 y AN/TPY-2 de Estados Unidos en Qatar y Jordania respectivamente.

Además, devastaron la sede de la quinta flota de Estados Unidos en Baréin, que albergaba el 75% del poder militar de Estados Unidos en la región, lo que resultó en pérdidas significativas para Washington. Además, Irán infligió dolor en más de una docena de bases estadounidenses en Medio Oriente.

Parecía que Teherán convirtió esta guerra en una guerra de desgaste al debilitar lentamente a los estadounidenses con el tiempo. Estaban completamente preparados para esta guerra de desgaste, pero no resultó favorable para Estados Unidos, ya que Washington no podía permitirse una guerra prolongada en lo absoluto.

Por lo tanto, el presidente Trump fue percibido cada vez más como buscando un acuerdo con Teherán con el tiempo, enfatizando que un acuerdo estaba en progreso y se alcanzaría pronto. Como resultado, el presidente Trump tuvo que firmar un memorando de entendimiento (MOU) con Teherán el 17 de junio de 2026 para salvar la economía mundial de otra Gran Depresión.

El alcance en el que Washington logró sus objetivos sigue siendo motivo de debate. Estos objetivos incluían el derrocamiento del régimen, la desarmamentización de Irán y debilitar el potencial estratégico del país.

Según el científico político estadounidense Robert Pape, Irán ha surgido como el cuarto centro de poder, después de Estados Unidos, China y Rusia. Era obvio que Irán había estado preparándose para posibles aventuras militares por parte de Estados Unidos e Israel desde 1979.

Uno de los pasos cruciales que Irán dio después de la revolución islámica fue la creación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) paralelo a su ejército nacional. En consecuencia, tenía un gran poder de influencia sobre Estados Unidos e Israel durante la confrontación en general.

Además, esta confrontación militar entre Estados Unidos e Irán brindó una gran ventaja a Teherán, fortaleciendo su posición en la política regional y globalmente. Como resultado, Teherán ha logrado lo que no había podido obtener en los últimos 47 años. Logró exitosamente el levantamiento de sanciones, la liberación de sus activos congelados de 24 mil millones de dólares, el dominio sobre el Estrecho de Ormuz y el reconocimiento como una potencia regional. Además, aún mantiene sus proxies regionales y su programa de misiles balísticos.

Mientras que los estadounidenses e israelíes calculaban mal la guerra, asumiendo que podían ganar una victoria rápida y decisiva decapitando al régimen. Para eso orquestaron un plan para derrocar rápidamente el régimen a través de una campaña de shock y asombro y querían colocar personas en la cima que les fueran serviles. Sin embargo, el ejército iraní emergió como un elemento disuasorio clave contra el adversario y complicó la persecución de los objetivos de Washington.