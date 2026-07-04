Hakeem Jeffries aborda las divisiones del Partido Demócrata y dice que Trump es el problema más importante

alternar título Anna Moneymaker/Getty Images

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, está defendiendo la unidad del partido mientras la temporada de primarias de este año expone divisiones ideológicas entre los demócratas.

hablando con Edición de la mañana El viernes, Michel Martin de NPR le preguntó dos veces a Jeffries cómo trabajaría con los candidatos que derrotaron a los demócratas que él había respaldado en las primarias de Nueva York. En cada ocasión, Jeffries volvió al presidente Trump y a la agenda del Partido Republicano, diciendo que los demócratas están concentrados en cambiar los escaños ocupados por los republicanos en noviembre, reducir los costos y oponerse a lo que llamó “extremismo MAGA”. Añadió que el Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes ha incluido durante mucho tiempo a progresistas, nuevos demócratas y perros azules.

“He trabajado con un grupo de miembros ideológicamente diverso hasta este momento y continuaré haciéndolo”, dijo Jeffries.

Jeffries criticó la decisión de Trump de entrar en el conflicto de Medio Oriente y dijo que los demócratas de la Cámara de Representantes se oponen a lo que llamó la “guerra de elección” del presidente.

En su conversación con Martin, Jeffries también predijo que un proyecto de ley bipartidista sobre asequibilidad de la vivienda que espera la acción de Trump se convertirá en ley y acusó a la administración de desperdiciar recursos del FBI al revisar las afirmaciones sobre las elecciones de 2020.

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La versión digital fue escrita por Majd Al-Waheidi y editada por Treye Green.