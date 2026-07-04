UnitedHealth supera las estimaciones trimestrales, aumenta la perspectiva de beneficios a medida que la aseguradora maneja los altos costos médicos.

UnitedHealth Group publicó el martes ganancias del primer trimestre que superaron las expectativas y elevó su perspectiva de ganancias para 2026, ya que la compañía maneja mejor los altos costos médicos y optimiza sus operaciones.

La aseguradora privada más grande de la nación dijo que espera ganancias ajustadas en 2026 de más de $18.25 por acción, frente a una perspectiva previa de más de $17.75 por acción. UnitedHealth mantiene su guía de ingresos anuales de más de $439 mil millones, que la compañía dijo en enero refleja un “ajuste adecuado en toda la empresa”.

Esto es lo que la empresa informó para el primer trimestre en comparación con lo que Wall Street esperaba, según una encuesta de analistas de LSEG:

– Ganancias por acción: $7.23 ajustados frente a $6.57 esperados – Ingresos: $111.72 mil millones frente a $109.57 mil millones esperados

Las acciones subieron alrededor del 8% en la negociación de la mañana del martes.

UnitedHealth apuesta por un nuevo equipo directivo para llevar a cabo un plan de transformación. La estrategia implica reducir la membresía, vender el negocio del Reino Unido de su unidad de salud Optum, invertir fuertemente en inteligencia artificial, simplificar el acceso a la atención e incrementar la transparencia para restaurar la rentabilidad, junto con la reputación de la compañía, luego de una serie de obstáculos en los últimos dos años.

La compañía registró una ganancia neta en el primer trimestre de $6.28 mil millones, o $6.90 por acción, en comparación con $6.29 mil millones, o $6.85 por acción, en el mismo período del año anterior. Excluyendo elementos como desinversiones comerciales, reestructuraciones y la esperada reducción de reservas para contratos no rentables, UnitedHealth ganó $7.23 por acción.

Los ingresos aumentaron a $111.72 mil millones desde $109.58 mil millones en el trimestre del año anterior. Tanto el asegurador de UnitedHealth, UnitedHealthcare, como Optum superaron las estimaciones de ventas de los analistas para el trimestre, según StreetAccount.

Es notorio que UnitedHealth parece tener un mejor control sobre los altos costos médicos, un problema que ha afectado a la industria de seguros en general durante más de dos años. Los aseguradores, especialmente aquellos que administran de forma privada planes de Medicare, se han visto afectados por una oleada de personas que buscan atención que pospusieron después de la pandemia y por medicamentos especializados de alto costo como los GLP-1, entre otros factores.

La proporción de beneficios médicos de UnitedHealth, una medida de los gastos médicos totales pagados en relación con las primas cobradas, se situó en 83.9% para el primer trimestre. Eso es una mejora desde el 84.8% reportado en el período del año anterior. Una proporción más baja típicamente indica que la compañía recaudó más en primas de lo que pagó en beneficios, lo que se traduce en una mayor rentabilidad.

Los analistas esperaban una proporción del 85.5% para el trimestre, según StreetAccount.

En un comunicado, UnitedHealth dijo que la relación del primer trimestre refleja su sólida gestión de costos médicos y la liberación de fondos previamente reservados para contratos no rentables de Optum. Sin embargo, esa mejora fue parcialmente compensada por los costos médicos “consistentemente elevados”, señaló la compañía.

“Seguimos ayudando a simplificar y modernizar la atención médica para las personas y los proveedores de atención a los que servimos, brindando mayor valor, asequibilidad, transparencia y conectividad”, dijo el CEO de UnitedHealth, Stephen Hemsley, en el comunicado.