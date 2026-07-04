Un rescatador de animales cuida de mascotas y ganado varados por la guerra en el sur de Líbano

Un rescatador de animales cuida de mascotas y ganado varados por la...

En el pueblo de Kfaroue, en el sur del Líbano, Hussein Hamza realiza sus rondas diarias para alimentar y revisar a sus peludos y emplumados cuidados.

La cantidad de animales a su cargo se ha multiplicado desde el estallido de la última guerra entre Israel y Hezbollah, ya que cientos de miles de residentes del sur del Líbano huyeron y no pudieron llevarse a sus mascotas o animales de granja. En otros casos, los dueños fueron asesinados en ataques israelíes. Algunos animales llegaron heridos.

La guerra en Líbano comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo militante libanés respaldado por Irán, Hezbollah, lanzó misiles contra Israel después de que EE. UU. e Israel atacaran a Irán.

Decenas de perros se reúnen alrededor de Hamza, moviendo la cola con anticipación, mientras empuja una carretilla cargada con trozos de pollo para distribuir entre ellos. Algunos perros les faltan extremidades. Uno tiene una herida infectada en su pata, que Hamza limpia. Continúa sus rondas, llevando cubetas de agua a un corral con pollos y un par de camellos.

“Durante la guerra, la gente nos contactó y nos dijo que habían dejado sus pollos atrás porque todos tuvieron que evacuar rápidamente”, dijo Hamza.

A medida que la situación en el sur se ha calmado bajo una tregua tentativa, Hamza espera que los dueños de los animales regresen y los reclamen.

Hamza cuida animales desde 2006. Su refugio, llamado Mashala, que significa “lo que Dios ha querido”, ha estado en su ubicación actual durante siete años.

A medida que la guerra ha aumentado las necesidades, también ha puesto más presión en su presupuesto limitado.

Entonces, creó una página de Facebook para solicitar donaciones.

Hamza gasta alrededor de $400 a $500 diariamente en alimentos, cuidado médico, esterilización, salarios de los trabajadores, combustible y reparaciones.

Ha sido difícil recaudar dinero con las muchas necesidades humanitarias urgentes del país. Muchos que tienen fondos prefieren hacer donaciones a iniciativas que ayuden a personas desplazadas o heridas, dijo.

Hamza entiende, pero dijo que los humanos tienen una obligación hacia los animales que dependen de ellos.

“No deberíamos descuidar estas responsabilidades debido a guerras o a la pobreza que enfrentamos”, dijo.

La incertidumbre continua sobre la situación en Líbano y los temores de una nueva escalada han disuadido a muchos posibles dueños de mascotas de adoptar, pero algunos perros de Hamza han encontrado nuevos hogares.

Abbas Shoeib se llevó a casa un hermoso mestizo de pit bull negro cuyos dueños fueron asesinados en un ataque aéreo.

“Un perro necesita a alguien que cuide de él, y cuando tú cuidas de él, él cuidará de ti”, dijo Shoeib.