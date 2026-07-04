Copa del Mundo 2026: Lionel Messi ha batido más récords tras la victoria de Argentina 3

El gol en sí mismo fue un recordatorio de que incluso cuando parece tranquilo, solo necesita un momento. Aprovechando perfectamente su carrera a pase de Lisandro Martínez, Messi tomó el balón en su zancada con su primer toque y luego lo elevó por encima del portero de Cabo Verde. El total de goles de Messi ahora es de siete, lo que lo habría convertido en el máximo goleador en cinco de los últimos seis mundiales. Desde 1978 ha habido 13 mundiales y su total habría sido suficiente para ser el máximo goleador en todos menos dos. Comentando en BBC Radio 5 Live, el exdelantero escocés James McFadden describió el gol como “simplemente increíble”. “La carrera que hace supera a la defensa y el timing es excelente”, dijo McFadden. “El peso del pase hacia él es sobresaliente y su primer toque es exquisito”. En ITV, Ally McCoist también quedó impresionado, llamándolo “genio en acción”. “Es simplemente un récord tras otro”, dijo. “Es asombroso”. Esos récords siguen acumulándose. Es el primer jugador, hombre o mujer, en anotar 20 goles en su carrera en la Copa del Mundo. Y ahora ha marcado en ocho apariciones consecutivas en la Copa del Mundo, algo que nadie más ha logrado. Y es el primer jugador en marcar siete o más goles en dos mundiales diferentes después de alcanzar esa marca también en 2022. Lo que sigue diferenciándolo no es correr incansablemente sino una comprensión casi insuperable del espacio y el tiempo. Mientras otros persiguen el juego, Messi lo estudia. Quizás por eso, a los 39 años, aún es capaz de anotar a la tasa que lo hace. Escanea el campo antes de recibir la posesión, espera pacientemente la oportunidad correcta y conserva energía hasta que llega el momento. Sin embargo, también ha habido otro lado en su juego en este torneo. “A lo largo de los años, Messi ha caminado en ocasiones en partidos para evaluar lo que está sucediendo”, observó McFadden. “Pero aquí está regresando para intentar ganar el balón y liderando la presión. No es una presión total de alta energía, pero él la está liderando”.