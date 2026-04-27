Grupo iraní presenta pruebas de crímenes de guerra de EE. UU. e Israel a la Corte Penal Internacional

El jefe de la Media Luna Roja Iraní afirmó el sábado que su organización ha presentado evidencia de crímenes de guerra estadounidenses-israelíes a la Corte Penal Internacional y otros organismos globales, buscando responsabilidad por los ataques masivos a la infraestructura civil y otras violaciones.

“El fiscal de la CPI anunció que los documentos proporcionados por la Media Luna Roja Iraní son aceptados como evidencia oficial,” dijo Pir-Hossein Koulivand, el jefe de la Media Luna Roja Iraní. “Todos los casos de ataques a civiles están siendo perseguidos legalmente basados en los Convenios de Ginebra.”

La Media Luna Roja Iraní estima que los bombardeos estadounidenses e israelíes han destruido más de 132,000 estructuras civiles en todo Irán, incluyendo hospitales, edificios de apartamentos, universidades, instalaciones de investigación y puentes. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con destruir todos los puentes y plantas de energía de Irán si el liderazgo del país no cede a las demandas de su administración en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de la CPI, dijo a principios de este mes que Trump podría ser acusado si cumple con sus amenazas.

“Mi sugerencia: lean el acta de acusación de los rusos, cambien el nombre y es muy similar,” dijo Ocampo, refiriéndose a las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra altos funcionarios rusos en 2024 por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

En una serie de publicaciones en redes sociales el sábado, la Media Luna Roja Iraní proporcionó imágenes de video y evidencia fotográfica de lo que el grupo describió como crímenes de guerra cometidos por las fuerzas militares estadounidenses e israelíes.

“Entre los crímenes de guerra más amargos de América e Israel en Irán se encuentra el ataque a la casa de Helma, una niña de 19 meses en Tabriz, en el que murieron cuatro miembros de su familia,” escribió la Media Luna Roja Iraní el sábado. “La única superviviente de esta familia es Helma.”

La CPI tiene la tarea de investigar y juzgar a individuos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves del derecho internacional. Irán actualmente no es parte del Estatuto de Roma, que estableció la CPI, por lo que la corte no tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra cometidos en territorio iraní.

Organizaciones de derechos humanos y defensores han implorado a Irán que conceda jurisdicción a la CPI para buscar justicia por los crímenes de guerra cometidos durante el asalto ilegal estadounidense-israelí que comenzó el 28 de febrero. En el primer día de la guerra, Estados Unidos bombardeó una escuela primaria en el sur de Irán.

“Desde el asesinato de más de 150 estudiantes y maestros hasta ataques a hospitales llenos de recién nacidos, cada día surgen más pruebas que apuntan a la comisión de graves crímenes de guerra en Irán desde el inicio de la guerra,” dijo Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN. “Las víctimas merecen justicia. Los mecanismos existen, y Estados Unidos no tiene poder de veto sobre ellos.”

Kenneth Roth, ex director ejecutivo de Human Rights Watch, escribió a principios de este mes que “el gobierno iraní podría unirse a la corte ahora y concederle jurisdicción retroactiva, similar a lo que Ucrania hizo para permitir la persecución de crímenes de guerra rusos.”

El mes pasado, la Media Luna Roja Iraní solicitó formalmente que la CPI inicie “una investigación sobre crímenes de guerra derivados de los ataques de los Estados Unidos de América y el régimen israelí contra objetos civiles.”

“Según informes de campo de trabajadores de alivio, documentación operativa y datos registrados por la Media Luna Roja Iraní, una amplia gama de áreas residenciales, instalaciones médicas, escuelas, instalaciones humanitarias, infraestructura urbana vital y lugares públicos fueron atacados directa o indiscriminadamente durante los recientes ataques militares,” escribió el grupo en una carta al fiscal jefe de la CPI.