La ley olvidada de los tribunales de premios: Beneficios inesperados para los...

La Ley Olvidada de los Tribunales de Premios: Beneficios Inesperados para los EE. UU. en el Conflicto Iraní

La confrontación con Irán abre la oportunidad para que los EE. UU. obtengan ganancias significativas y ventajas estratégicas a través de la llamada ley de tribunales de premios. Este mecanismo legal no se ha utilizado desde la Segunda Guerra Mundial, pero ahora vuelve a ser relevante.

Sin embargo, según Forbes, hay una importante nuanza: este momento conveniente puede ser aprovechado no solo por los Estados Unidos. La ley de tribunales de premios es un conjunto de leyes marítimas y reglas de conflictos armados que regulan la captura de barcos mercantes neutrales o enemigos.

Se aplica exclusivamente a barcos mercantes civiles, a diferencia de los barcos militares o aviones enemigos, que se consideran automáticamente premios militares al ser capturados. Es importante señalar que la aplicación de esta ley está limitada al período de conflicto armado.

Forbes brinda un ejemplo específico de la aplicación de esta ley: el 19 de abril, EE. UU. confiscó el buque iraní M/V Touska, que violó el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes. Después de la detención, los barcos pueden ser llevados a un puerto controlado por el lado beligerante para una inspección minuciosa y consideración del caso en un tribunal de premios.

Este tribunal debe establecer la legalidad de la captura. En caso de una decisión positiva, el barco y su carga se reconocen como un premio, y los derechos de propiedad se transfieren al estado captor.

En los Estados Unidos, los tribunales de distrito federales tienen competencia sobre los tribunales de premios; sin embargo, tales instancias judiciales no se han establecido desde 1956. Si resulta imposible resolver la disputa, el estado tiene derecho a destruir el barco capturado, asegurando la máxima seguridad para los pasajeros y la tripulación con antelación.

## Consecuencias de Aplicar la Ley

Es probable que Estados Unidos busque demostrar a sus oponentes su determinación para defender agresivamente sus derechos como parte beligerante en conflictos marítimos. La activación de la ley de tribunales de premios también serviría como una clara advertencia a los barcos mercantes neutrales que se dirigen a puertos iraníes sobre la inadmisibilidad de violar el bloqueo estadounidense en cualquier parte del mundo.

La legislación de premios podría resultar ser una herramienta muy efectiva para EE. UU. en un potencial conflicto futuro con China. Pekín está desarrollando activamente su flota mercante, creando barcos de doble uso capaces de realizar tareas militares.

China posee la flota mercante más grande del mundo por tonelaje y depende críticamente de suministros marítimos de recursos energéticos y materias primas. La legislación de premios permitiría la captura de barcos mercantes chinos, estén donde estén, más allá de aguas neutrales.

Sin embargo, el resurgimiento de las leyes de premios y botín podría impactar significativamente en el desarrollo posterior del conflicto. Forbes señala que Irán podría comenzar a usar la terminología de “premio” y “botín” al interceptar barcos, lo que complicaría significativamente la campaña de información de EE. UU. para justificar la legalidad de sus acciones.

La aplicación de la ley de premios en la actual confrontación entre Estados Unidos e Irán también abre la posibilidad de que China utilice leyes similares contra los EE. UU. en caso de una posible confrontación militar. Esto crea un precedente que podría volverse en contra de los iniciadores.

## La Guerra de EE. UU. en Irán: Aspectos Clave

Después de más de un mes de intensos combates, Irán y EE. UU., con la mediación de Pakistán, llegaron a un acuerdo a principios de abril para un alto el fuego de dos semanas. Posteriormente, Estados Unidos extendió este régimen indefinidamente.

Sin embargo, las esperanzas de un avance diplomático en el conflicto se van desvaneciendo gradualmente a medida que el proceso de negociación se estanca. Teherán y Washington muestran una mínima voluntad de suavizar sus posiciones y condiciones.

Además, ambas partes han iniciado un doble bloqueo del Estrecho de Ormuz. Irán ha estado atacando cualquier barco que intente pasar por esta ruta sin su permiso desde el inicio del conflicto.

Por su parte, EE. UU. impuso su propio bloqueo marítimo de los puertos iraníes desde el 13 de abril, interceptando activamente los barcos que se dirigen a Irán o salen de allí.