Real Madrid podría estar sin Kylian Mbappé para el choque de Clásico con Barcelona.

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, está luchando por estar en forma para el enfrentamiento del Clásico contra el Barcelona el próximo mes debido a la lesión en el tendón de la corva que lo obligó a salir contra el Real Betis el viernes por la noche.

El capitán de Francia ha tenido problemas de plena condición física en las últimas semanas, principalmente con un problema en la rodilla, pero ahora su tendón de la corva izquierdo está causando preocupación.

Madrid no ha dado un plazo para su recuperación, pero el periódico español AS afirma que su disponibilidad para el viaje al Camp Nou el 10 de mayo está seriamente en duda.

Una declaración del club esta mañana confirmó que el jugador de 27 años estaba luchando. Decía: “Después de las pruebas realizadas hoy en nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, le han diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda.”

La lesión de Mbappé es otro revés para un Real Madrid golpeado por lesiones. Mbappé ha marcado 47 goles para Madrid en todas las competiciones esta temporada y su ausencia para lo que podría ser un juego definitorio en la lucha por el título es otro gran golpe para el Madrid, que ya tiene bajas al defensa Eder Militao y al armador Arda Guler por el resto de la temporada.

El empate del fin de semana con el Betis, y la victoria del Barça en Getafe, hizo que el Madrid se quedara a 11 puntos del equipo de Hansi Flick en lo más alto de la tabla con cinco juegos por delante. Suponiendo que los dos contendientes al título ganen sus respectivos partidos este fin de semana, el Barcelona visitará a Osasuna mientras que el Madrid irá a Espanyol, entonces los catalanes podrán reclamar el título en casa contra el Madrid en la jornada 35.

Esa es una pesadilla para el Madrid, cuyo entrenador Álvaro Arbeloa probablemente abandonará el club al final de la temporada.

Los informes en España también han sugerido que Militao podría perderse la Copa del Mundo debido a su lesión en el tendón de la corva.

Marca afirma que el internacional brasileño ha optado por la cirugía para rectificar el problema, y será operado en Finlandia esta semana.

El tiempo de recuperación esperado es de alrededor de cinco meses, lo que significa que se perderá el espectáculo mundialista este verano en Estados Unidos, Canadá y México y potencialmente el inicio de la próxima temporada de La Liga.