Nedra Talley Ross, Miembro Fundador del Grupo Pionero the Ronettes, Fallece a los 80 años

Nedra Talley Ross, la última miembro sobreviviente del grupo de chicas de los años 60 The Ronettes y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, falleció a los 80 años. El grupo compartió la noticia en su página de Facebook el domingo por la noche. No se anunció la causa de la muerte.

“Es con corazones pesados que compartimos la noticia del fallecimiento de Nedra Talley Ross”, decía la publicación. “Ella fue una luz para aquellos que la conocían y amaban. Como miembro fundador de The Ronettes, junto con sus queridas primas Ronnie y Estelle, la voz, estilo y espíritu de Nedra ayudaron a definir un sonido que cambiaría la música. Su contribución a la historia del grupo y su influencia definitoria vivirán para siempre. Descansa en paz, querida Nedra. Gracias por la magia”.

Nacida como Nedra Yvonne Talley el 27 de enero de 1946, Talley Ross creció en la ciudad de Nueva York. Creció junto a sus primas Veronica “Ronnie” Bennett y Estelle Bennett, quienes actuaban en eventos locales como las Darling Sisters.

En 1963, el trío se unió al productor Phil Spector y se renombraron como The Ronettes. Lanzaron su primer LP, “Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica”, al año siguiente, que incluía varios éxitos como “Be My Baby” y “Walking in the Rain”. The Rolling Stones abrió para The Ronettes en su gira por el Reino Unido, y luego el grupo abrió para los Beatles en su gira por Estados Unidos en 1966. Junto con Spector, el trío era conocido por ser pionero en la técnica del “Muro de Sonido”, que ha llegado a definir la música pop moderna.

“Para cuando tenía 17 años, siendo la más joven del grupo, tuvimos nuestro primer súper éxito con Phillies Record, para Phil Spector”, recordó Talley Ross. “Así que eso nos llevó a un nivel completamente diferente, desde ser un grupo de chicas de la costa este de la ciudad de Nueva York, a recorrer Estados Unidos y luego a nivel internacional. Así que a los 17 años estaba yendo a Europa, cumplí 18 años en Inglaterra mientras actuábamos. Había una parte en la que tenías una vida que la mayoría de los adolescentes nunca tendrían. Actuaba los fines de semana y luego iba a la escuela los lunes. Ahí estaba teniendo todo esto entregado”.

Agregó: “Solo estábamos siendo quienes éramos. Era multicultural, no eras blanco ni negro. The Ronettes eran diferentes. Muchas chicas jóvenes nos miraban. Éramos un ejemplo para muchas chicas del aspecto que querían”.

El grupo se separó en 1967, con Talley Ross casándose y lanzando música de inspiración cristiana. Lanzó varios álbumes de música cristiana, incluido “Full Circle” de 1978. En 2007, The Ronettes fueron incluidas en el Salón de la Fama del Rock & Roll. El grupo se reunió para la ceremonia de inducción, donde interpretaron “Be My Baby”.

Keith Richards de The Rolling Stones pronunció un discurso para dar la bienvenida a The Ronettes al Salón de la Fama del Rock & Roll y recordó haberlos escuchado ensayar en un teatro británico “húmedo y oscuro” durante su gira juntos en 1964.

“Tuve una actuación de comando solo para mí”, dijo Richards. “Y me di cuenta de que a pesar de los arreglos de Jack Nitzsche, podían cantar a través de un muro de sonido, no necesitaban a nadie. Toqué mi corazón en ese momento y aún lo tocan”.

“Agradezco a Dios que esté aquí esta noche”, dijo Talley Ross al aceptar la inducción del grupo. “Y que nosotros, como The Ronettes, estemos siendo reconocidos por lo que dimos. Pero no tenía idea de lo que estábamos dando. Era muy, muy joven y no sabía que estábamos estableciendo tendencias para las chicas. Agradezco a cada fan que nos mantuvo en sus corazones y en sus mentes todos estos años. Gracias por ponerle la música a sus hijos y a los hijos de sus hijos”.

Estelle falleció en 2009 a los 67 años, mientras que Ronnie falleció en 2022 a los 78 años. En el momento del fallecimiento de Ronnie, Talley Ross compartió: “Ronnie y yo éramos tan cercanas creciendo que la llamaba ‘mi aliento’. Estuvimos juntas en los mejores y en los momentos más difíciles y hicimos historia. Como la última Ronette restante, seguiré manteniendo viva su memoria y la música”.