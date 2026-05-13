El conflicto territorial puede explicar el gran tamaño de los primates machos.

Es un juego de monos, ¿qué significa ser un mono crecido? La tensión territorial podría estar detrás del tamaño de los primates machos.

En muchas especies de primates, los machos han evolucionado para ser más grandes que sus contrapartes femeninas, una disparidad normalmente atribuida a la competencia entre machos socialmente relacionados por el acceso a las hembras. Pero cuerpos más grandes pueden relacionarse más con disuadir conflictos con machos de grupos rivales, informan los investigadores el 13 de mayo en Biology Letters.

“La explicación tradicional es incompleta”, dice Cyril Grueter, un antropólogo evolutivo de la Universidad de Oxford.

Muchas especies en el orden de los primates, que incluye monos, simios y lémures, muestran dimorfismo sexual en tamaño, lo que significa una diferencia de tamaño promedio entre los sexos. Mientras que algunos primates como los gibones muestran apenas ninguna disparidad de tamaño, otros como los babuinos y gorilas pueden tener machos que son el doble de masivos que las hembras.

La investigación se ha centrado en la competencia masculina por las hembras dentro de un grupo social, dice Grueter. Los machos más grandes y más fuertes pueden vencer o intimidar a machos más pequeños, dándoles un mejor acceso a las parejas.

“Pero los grupos de primates rara vez están aislados”, dice Grueter. Los grupos vecinos interactúan comúnmente. Se superponen en territorio y compiten por recursos como comida y parejas.

Durante su investigación de doctorado, Grueter descubrió que los monos africanos comedores de hojas con más contacto entre grupos tenían machos especialmente grandes en comparación con las hembras. Él y sus colegas querían ver si esa relación se extendía a otros primates.

Los investigadores recopilaron datos de 146 especies de primates de la literatura científica y compararon la masa corporal de hembras y machos contra varias medidas de contacto entre grupos, como qué tanto se superponían los rangos de hogar, con qué frecuencia se encontraban los grupos y qué tan agresivos eran esos encuentros, junto con el sistema de apareamiento de cada especie. No todas las medidas estaban disponibles para todas las especies.

Cuanto más se superponían los territorios y más a menudo se encontraban los grupos, los machos eran más grandes en comparación con las hembras, encontró el equipo. “Vivir en un paisaje social abarrotado con mucha interacción entre grupos parece estar vinculado a machos más grandes”, dice Grueter.

Ser más grande puede ayudar a los machos a defender el territorio y los recursos de grupos rivales. Esto puede ser a través de peleas físicas, pero Grueter dice que la amenaza persistente de altercados podría ser suficiente para estimular la evolución del tamaño en los primates machos a través de una especie de guerra fría crónica.

“Los machos más grandes pueden disuadir la escalada antes de que ocurran las peleas”, dice Grueter.

Sorprendentemente, el sistema de apareamiento, un proxy para la competencia entre machos dentro del grupo por las parejas, no tuvo mucho efecto en la diferencia de tamaño. Pero Grueter cree que el tamaño corporal masculino evolucionó debido a múltiples presiones, y la competencia entre grupos simplemente ha sido subestimada.

Los hallazgos pueden significar mirar la evolución de las diferencias de tamaño corporal sexual a través de una nueva perspectiva que tenga en cuenta efectos sociales más amplios. Y las mismas fuerzas evolutivas pueden estar en juego en otros mamíferos sociales o territoriales, produciendo patrones de tamaño similares, dice Grueter.

La bióloga evolutiva Catherine Sheard dice que la alta variación en las interacciones sociales de primates y la relativa abundancia de datos hacen que los inteligentes mamíferos sean “un gran lugar para comenzar” a estudiar el impacto evolutivo de rasgos sociales.

“También me pregunto cómo habrían cambiado estos resultados si los investigadores hubieran incluido especies solitarias en sus análisis”, comenta Sheard, de la Universidad de Aberdeen en Escocia. Los investigadores habían excluido las especies solitarias porque las dinámicas competitivas entre y dentro de los grupos que investigó el equipo no se aplican fácilmente a especies que carecen de grupos sociales estables.

Grueter dice que él y sus colegas quieren examinar otros rasgos vinculados a presiones evolutivas sexuales en primates y otros mamíferos, como dientes caninos grandes o exhibiciones físicas o vocales. “Sería emocionante ver si se muestra el mismo patrón”, dice Grueter.