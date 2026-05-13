BTS cierra tres shows consecutivos agotados en la Ciudad de México con gran entusiasmo

El grupo de superestrellas globales BTS concluyó sus tres conciertos agotados en México como parte de su gira mundial BTS World Tour ARIRANG. El septeto se presentó el 7 y 9-10 de mayo, atrayendo a multitudes masivas dentro y fuera del Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. En el transcurso de tres noches, hubo más de 150,000 asistentes dentro del recinto, con un estimado de 35,000 personas cantando junto a la música, varias llevando su lightstick de BTS, mientras rodeaban el estadio por fuera.

Habían pasado nueve años desde que el grupo – RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook – se presentaron en el país. Su última actuación en la Ciudad de México fue en 2017 en KCON Mexico. El miembro j-hope ofreció un concierto agotado de dos noches el año pasado como parte de su gira mundial HOPE ON THE STAGE en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Durante un concierto en Tampa, dijo a sus compañeros de banda en Weverse Live que se prepararan para el concierto en México: “Se sorprenderán, de verdad”.

No se equivocaba.

BTS recibió el tratamiento presidencial al ser invitados a reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional. Recibieron un recorrido por los terrenos del palacio, conversando con la presidenta durante varios minutos antes de aparecer en el balcón para saludar a los 50,000 fanáticos, conocidos como ARMY, que se congregaron fuera de la Plaza de la Constitución en la Zona del Zócalo.

A lo largo de los conciertos, BTS entregó un set envolvente y lleno de energía con canciones de su quinto álbum de estudio, ARIRANG, junto con sus canciones favoritas de los fans como “Dynamite”, “Butter” e “IDOL”. Los miembros se acercaron mucho a sus fans, incluso hablando con ellos en español. Mientras que varios fanáticos estaban vestidos con atuendos inspirados en BTS y algunos incluso con ropa tradicional coreana (hanbok), BTS también abrazó la cultura mexicana de vestimenta, con máscaras de lucha libre, sombreros y Jin usando una chaqueta regalada por el luchador mexicano Mistico. V se volvió viral por disfrutar de una banderilla tradicional durante su presentación de “IDOL” (al día siguiente, recibió algodón de azúcar).

SUGA, quien reveló ser fanático de la lucha libre, junto con los miembros Jin, Jimin y Jung Kook, asistieron a un encuentro de lucha libre en la Arena México, el legendario lugar de lucha libre profesional del país. Sentados en la primera fila del ring, interactuaron emocionados con los luchadores que aparecieron en el ring, apoyando al héroe y abucheando al villano. Mistico entró al ring usando una chaqueta blanca personalizada con los nombres de los miembros de BTS junto con su logotipo en la espalda. El grupo usó máscaras de lucha libre en y fuera del ring durante la lucha.

Más de 1.1 millones de fanáticos estuvieron en colas virtuales desde más de 1,300 ciudades de todo el mundo compitiendo por boletos para el concierto de BTS en la Ciudad de México, según datos compartidos por Ticketmaster y el promotor OCESA. Hubo varias controversias sobre los precios de los boletos y el reventa durante la preventa de ARMY y la venta general de boletos, lo que llevó a Sheinbaum a solicitar al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, más shows de BTS en la Ciudad de México. (El presidente Lee educadamente declinó ya que BTS no tenía espacio en su agenda).

Los boletos no parecieron detener a los fanáticos de escuchar al grupo desde fuera del recinto, ya que el radio Bluetooth del lightstick parecía llegar afuera, con púrpura, el color oficial de BTS, irradiando desde las esferas.

México tiene el quinto mercado de K-pop más grande, con más de 14 millones de fanáticos de K-pop en Spotify, y es el único país de habla hispana en el Top 10 Global. Desde principios de la década de 2000, la ola coreana ha barrido el país con K-dramas y música, especialmente con la llegada de BTS, BLACKPINK, Stray Kids y más en la década de 2010. Desde entonces, las reproducciones de K-pop en Spotify en México han crecido más del 500% en los últimos cinco años.

BTS regresa a los EE. UU. para tocar durante tres noches – 16, 17 y 19 de mayo en el Stanford Stadium del Norte de California. Después, se presentarán en Las Vegas durante cuatro noches – 23, 24, 27 y 28 de mayo antes de partir a Busan por dos noches y luego a la etapa del Reino Unido y Europa de la gira mundial ARIRANG.