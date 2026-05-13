FKA Twigs demandada por la banda The Twigs que quieren impedir a la ganadora del Grammy usar su nombre artístico.

Menos de dos meses después de que FKA Twigs presentara una demanda contra los Twigs, alegando que la banda indie envió múltiples cartas de cese y desista sobre la marca conectada a su nombre artístico, las hermanas gemelas Laura Good y Linda Good ahora están presentando reclamos de marca registrada por su cuenta.

En marzo, la artista ganadora de un Grammy nacida como Tahliah Barnett presentó una demanda contra el dúo, alegando que han sabido sobre su uso de FKA Twigs desde 2013. En un intercambio de correos electrónicos, Barnett supuestamente ofreció a la banda $15,000 para permitir que sus entidades musicales “coexistan”, sin necesidad de comprar el nombre de ellas. Según la denuncia, “Laura y Linda rechazaron y enfatizaron que no daban su consentimiento a esta propuesta de coexistencia”.

Luego, en mayo de 2024, según la demanda original de Barnett, los Twigs presuntamente intentaron “weaponizar estos reclamos de marca registrada prohibidos y sin mérito” emitiendo cartas de cese y desista a Barnett “amenazando con litigar, incluyendo amenazas de prohibir el uso del marcara por parte de Barnett, con el objetivo de perturbar el uso de Barnett durante una década del marcara FKA TWIGS para el beneficio de los demandados”.

Las hermanas supuestamente “han amenazado con buscar una orden judicial para evitar que Barnett use su nombre artístico, exigieron un pago significativo de siete cifras para liberar cualquier reclamo supuesto contra Barnett”.

En su propia demanda presentada el lunes 11 de mayo y obtenida por Billboard, los Twigs contraatacaron por infracción de marca registrada. Afirmaron que después de que Barnett lanzara su álbum “Magdelene” en 2019, la artista comenzó a omitir el “FKA” en ciertas apariciones públicas y alegaron que “intencionalmente utilizó su celebridad y el poder resultante con los medios para actuar de manera diseñada para aumentar la asociación pública de Barnett y sus servicios musicales con ‘Twigs’, mientras socavaba y abrumaba la buena voluntad de las demandantes en esas mismas vías comerciales musicales”.

La banda indie está solicitando una orden judicial que prohibiría a Barnett utilizar el nombre artístico “FKA Twigs”, y también están buscando daños financieros no especificados por infracción de marca registrada y competencia desleal.

Los representantes de Barnett y Laura y Linda Good no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario.