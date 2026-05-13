El tribunal de apelaciones suspende el pago de 83 millones de dólares de Trump a E. Jean Carroll en espera de la acción de la Corte Suprema

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó esta semana que el presidente Donald Trump no necesita pagar una indemnización por difamación de 83 millones de dólares al escritor E. Jean Carroll hasta que la Corte Suprema revise el caso o decida aprobarlo.

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El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Nueva York emitió la orden el lunes después de que Trump le pidiera que suspendiera su fallo anterior que le negaba la oportunidad de impugnar la indemnización por difamación ante el tribunal de apelaciones en pleno.

El tribunal accedió a la solicitud de Trump de suspender ese fallo, citando que Carroll no había objetado siempre y cuando Trump aceptara aumentar el bono en 7,46 millones de dólares para cubrir los intereses que se acumularían sobre su adjudicación durante procedimientos legales adicionales que se espera se extiendan a la Corte Suprema.

“Nos complace que el Segundo Circuito condicionó la suspensión a que el presidente Trump pagara una fianza de casi 100 millones de dólares”, dijo la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, a NBC News en un comunicado, citando el aumento anterior que Trump ya había publicado para elevar la cantidad adeudada a más de 91 millones de dólares antes de la orden del lunes.

Los representantes de Trump no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la decisión del tribunal de apelaciones del martes por la noche.

Los abogados de Trump buscan invocar un estatuto federal para cambiarlo como acusado y que el gobierno de Estados Unidos tome su lugar. Si tiene éxito, la medida esencialmente anularía el caso de Carroll ya que el gobierno federal no puede ser demandado por difamación. El mes pasado, el tribunal de apelaciones rechazó una solicitud de audiencia sobre ese argumento.

Un jurado se puso del lado de Carroll en 2024 y estuvo de acuerdo con sus afirmaciones de que Trump la difamó cuando negó repetidamente haber abusado sexualmente de ella en un camerino en la década de 1990.

Trump está tratando de llevar el caso a la Corte Suprema después de que ya le pidió que considerara su apelación en una demanda separada por difamación de 5 millones de dólares en su contra que ganó Carroll.